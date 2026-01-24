Polonia se pregătește să semneze un contract pentru „cel mai mare sistem anti-drone din Europa”

Polonia, care cheltuiește deja aproape 5% din PIB-ul său pentru consolidarea sistemelor sale de apărare, a estimat recent că un „scut” anti-drone la granița sa de est ar putea costa în jur de două miliarde de euro, potrivit Le Figaro.

Potrivit ministrului polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, contractul dintre Varșovia și un consorțiu internațional creat pentru a satisface „o nevoie operațională urgentă” ar trebui semnat până la sfârșitul lunii ianuarie.

„Negocierile dintre Agenția Poloneză pentru Armament și consorțiul înființat pentru acest proiect (…) sunt deja încheiate ”, a declarat ministrul pentru cotidianul Gazeta Wyborcza, fără a menționa valoarea investiției.

Polonia monitorizează îndeaproape atacurile dronelor rusești din Ucraina

Noul sistem se va baza pe „diferite tipuri de armament” furnizate în principal de furnizori locali, dar în cooperare cu grupuri străine, a adăugat ministrul. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a menționat semnarea anul trecut a unui contract cu grupul american Anduril, în timp ce compania norvegiană Kongsberg „se numără printre grupurile cu care suntem în discuții”.

Polonia, care monitorizează îndeaproape atacurile masive ale dronelor rusești din Ucraina, s-a confruntat și ea cu incursiuni ale aeronavelor rusești pe teritoriul său. Deși recent s-a oferit să furnizeze Kievului ultimele avioane de vânătoare MiG-29 de proiectare sovietică rămase, Varșovia și-a exprimat simultan interesul pentru tehnologia ucraineană a dronelor, care a cunoscut o dezvoltare semnificativă de la începutul invaziei rusești de acum aproape patru ani.