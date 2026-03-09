Ucraina se implică în războiul din Orientul Mijlociu. Anunțul făcut de Zelenski

Ucraina anunță că a primit 11 solicitări din partea unor țări din Orientul Mijlociu și Europa pentru sprijin în domeniul securității, potrivit Al Jazeera. Este vorba despre asistență în vederea contracarării atacurilor cu drone iraniene.

„Există un interes clar pentru experiența Ucrainei în protejarea vieților, a interceptoarelor relevante, a sistemelor de război electronic și a instruirii”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

El a mai spus că Ucraina va oferi asistența solicitată.

„Ucraina este pregătită să răspundă pozitiv solicitărilor celor care ne ajută să protejăm viețile ucrainenilor și independența Ucrainei”, a precizat Zelenski.

Dronele de fabricație iraniană au fost folosite de ruși pe frontul ucrainean.