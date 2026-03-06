Prima pagină » Știrile zilei » Statele Unite anunță că au scufundat peste 30 de nave iraniene de la începutul ostilităților

Statele Unite anunță că au scufundat peste 30 de nave iraniene de la începutul ostilităților

Armata Statelor Unite a scufundat peste 30 de nave iraniene de la începutul ofensivei lansate sâmbătă a anunțat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM. Oficialul militar a anunțat că atacurile asupra marinei iraniene s-au intensificat, iar lansările de rachete balistice din Iran s-au redus.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
06 mart. 2026, 08:34, Știri externe

Anunțul a fost făcut de Brad Cooper în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de secretarul Apărării, Pete Hegseth.

„Atacurile noastre împotriva marinei iraniene s-au intensificat. Suntem acum la peste 30 de nave scufundate, iar în ultimele ore am lovit un portavion de drone, o navă de dimensiunea unui portavion din al Doilea Război Mondial. Acesta arde chiar în acest moment”, a declarat Cooper, citat de AFP. 

În plus, comandantul a mai anunțat reducerea semnificativă a capabilităților ofensive ale Teheranului, precizând că iranienii și-au redus semnificativ atâta atacurile cu rachete balistice, cât și cele cu drone. 

„În ultimele 24 de ore, atacurile cu rachete balistice au scăzut cu 90% față de prima zi, iar atacurile cu drone cu 83%”, anunță amiralul.

Cooper a mai spus că de la începutul războiului, „peste 500 de rachete balistice și peste 2.000 de drone în întreaga regiune”. 

Amiralul Cooper a declarat că operațiunea va continua cu scopul de a reduce cât mai mult capacitățile ofensive iraniene. „Pe măsură ce trecem la următoarea fază a acestei operațiuni, vom demonta sistematic capacitățile de producție de rachete ale Iranului pentru viitor”, a spus Cooper.

