Statele Unite anunță că au scufundat peste 30 de nave iraniene de la începutul ostilităților

Anunțul a fost făcut de Brad Cooper în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de secretarul Apărării, Pete Hegseth.

„Atacurile noastre împotriva marinei iraniene s-au intensificat. Suntem acum la peste 30 de nave scufundate, iar în ultimele ore am lovit un portavion de drone, o navă de dimensiunea unui portavion din al Doilea Război Mondial. Acesta arde chiar în acest moment”, a declarat Cooper, citat de AFP.

În plus, comandantul a mai anunțat reducerea semnificativă a capabilităților ofensive ale Teheranului, precizând că iranienii și-au redus semnificativ atâta atacurile cu rachete balistice, cât și cele cu drone.

„În ultimele 24 de ore, atacurile cu rachete balistice au scăzut cu 90% față de prima zi, iar atacurile cu drone cu 83%”, anunță amiralul.

Cooper a mai spus că de la începutul războiului, „peste 500 de rachete balistice și peste 2.000 de drone în întreaga regiune”.

Amiralul Cooper a declarat că operațiunea va continua cu scopul de a reduce cât mai mult capacitățile ofensive iraniene. „Pe măsură ce trecem la următoarea fază a acestei operațiuni, vom demonta sistematic capacitățile de producție de rachete ale Iranului pentru viitor”, a spus Cooper.