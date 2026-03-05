Prima pagină » Știrile zilei » Volodimir Zelenski anunță că se implică în războiul din Orientul Mijlociu. Iranul spune că este pregătit pentru „invazia” SUA: „Îi așteptăm”

Volodimir Zelenski anunță că se implică în războiul din Orientul Mijlociu. Iranul spune că este pregătit pentru „invazia” SUA: „Îi așteptăm”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe contul său că va răspunde solicitării de ultim moment a SUA în contracararea dronelor iraniene. În același timp, ministrul de externe iranian anunță și el că Iranul nu negociază cu Donald Trump, este ajutat de China și Rusia și este pregătit pentru o invazie.
Sorina Matei
05 mart. 2026, 20:00, Știri externe

„Am primit o solicitare din partea Statelor Unite pentru sprijin specific în apărarea împotriva dronelor Shahed din regiunea Orientului Mijlociu.

Am ordonat să furnizăm mijloacele necesare și să asigurăm prezența specialiștilor ucraineni, care pot garanta securitatea necesară.

Ucraina ajută partenerii care ne ajută să ne menținem securitatea și să protejăm viețile oamenilor noștri. Slavă Ucrainei!”, a anunțat Zelenski în urmă cu câteva minute pe contul său de socializare.

Întrebat despre oferta de ajutor din partea președintelui ucrainean Zelenski pentru a se apăra împotriva dronelor iraniene, Trump a spus:

„Accept orice ajutor din partea oricărei țări”.

Iranul lasă de înțeles că este ajutat de Rusia și China

În paralel, ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a lăsat de înțeles, într-un interviu la postul NBC, că Rusia și China sprijină Iranul pe timp de război.

NBC: Vă ajută Rusia și China în mod activ în acest război?

Araghchi: Ne-au ajutat întotdeauna.

NBC: Asta înseamnă că da?

Araghchi: Nu voi oferi detalii în mijlocul unui război.

Abbas Araghchi: „Suntem pregătiți pentru o invazie terestră. America este Satan”

Ce a mai susținut Abbas Araghchi pe NBC News:

  • „Nu ne-am atacat vecinii și țările musulmane. Am atacat ținte americane și baze și instalații americane, care, din păcate, sunt situate pe teritoriul vecinilor noștri.
  • „Nu am cerut un armistițiu și respingem orice negocieri cu America. Statele Unite au avut șansa lor. De două ori ne-au atacat în timpul negocierilor. Acest lucru ne-a provocat dezgust la gândul unor discuții viitoare.”
  • „Suntem pe deplin pregătiți și gata să facem față oricărei posibile invazii terestre”
  • „Nu avem nicio intenție să închidem Strâmtoarea Ormuz în acest moment, dar, pe măsură ce războiul continuă, vom lua în considerare fiecare scenariu”
  • „Poate că au existat și unele daune colaterale, așa cum există în fiecare război”
  • „Peste 70.000 de oameni au fost uciși în Gaza, iar armata israeliană i-a numit pe toți daune colaterale”.
  • „Domnule Araqchi, este America Marele Satan, așa cum obișnuia să spună Liderul Suprem?” – Araqchi: „Da”

