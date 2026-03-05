„Am primit o solicitare din partea Statelor Unite pentru sprijin specific în apărarea împotriva dronelor Shahed din regiunea Orientului Mijlociu.

Am ordonat să furnizăm mijloacele necesare și să asigurăm prezența specialiștilor ucraineni, care pot garanta securitatea necesară.

Ucraina ajută partenerii care ne ajută să ne menținem securitatea și să protejăm viețile oamenilor noștri. Slavă Ucrainei!”, a anunțat Zelenski în urmă cu câteva minute pe contul său de socializare.

Întrebat despre oferta de ajutor din partea președintelui ucrainean Zelenski pentru a se apăra împotriva dronelor iraniene, Trump a spus:

„Accept orice ajutor din partea oricărei țări”.

Iranul lasă de înțeles că este ajutat de Rusia și China

În paralel, ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a lăsat de înțeles, într-un interviu la postul NBC, că Rusia și China sprijină Iranul pe timp de război.

NBC: Vă ajută Rusia și China în mod activ în acest război?

Araghchi: Ne-au ajutat întotdeauna.

NBC: Asta înseamnă că da?

Araghchi: Nu voi oferi detalii în mijlocul unui război.

Abbas Araghchi: „Suntem pregătiți pentru o invazie terestră. America este Satan”

Ce a mai susținut Abbas Araghchi pe NBC News: