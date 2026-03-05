Trump: „Trebuie să fiu implicat în alegerea următorului lider al Iranului. Mojtaba Khamenei, fiul lui Khamenei, este inacceptabil pentru mine”

Președintele american Donald Trump a afirmat joi, într-un interviu pentru Axios că el trebuie să fie implicat în alegerea următorului lider al Iranului.

Trump a recunoscut că Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem asasinat, Ali Khamenei , este cel mai probabil succesor – precizând totodată că consideră acest rezultat inacceptabil pentru el.

„Își pierd timpul. Fiul lui Khamenei este un om ușor (fără influență). Trebuie să fiu implicat în numire, la fel ca în cazul lui Delcy [Rodriguez] în Venezuela”, a spus Trump.

Azerbaidjanul și-a închis temporar spațiul aerian în partea de sud a țării

Azerbaidjanul și-a închis temporar spațiul aerian în partea de sud a țării, de-a lungul graniței cu Iranul. De asemenea, a fost oprită și circulația vehiculelor și transportul între stat și Iran.

Financial Times: Războiul cu Iranul va provoca o criză alimentară globală

Perturbarea cauzată de război nu se limitează doar la industria petrolului și gazelor. Orientul Mijlociu este unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte din lume, în timp ce Strâmtoarea Ormuz este o rută maritimă vitală pentru exporturi. Aproximativ 35% din exporturile mondiale de uree trec prin această cale navigabilă. Această rută gestionează, de asemenea, 45% din exporturile mondiale de sulf.

Dacă această perturbare continuă, consumatorii pot vedea o creștere a prețului pâinii în șase până la zece săptămâni, a ouălor în câteva luni și a prețului cărnii de porc și a puiului în șase luni, notează Financial Times.