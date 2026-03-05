Prima pagină » Știri externe » Zelenski spune că este reticent în a repara conducta care transportă petrolul rusesc în Europa Centrală

Zelenski spune că este reticent în a repara conducta care transportă petrolul rusesc în Europa Centrală

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că ar prefera să nu repare conducta de petrol avariată care transportă țiței rusesc către Europa Centrală, în ciuda tensiunilor crescânde cu Ungaria și Slovacia vecine din cauza întreruperilor fluxurilor de petrol.
Sursă foto: Hepta via Mediafax
Laurentiu Marinov
05 mart. 2026, 20:06, Știri externe

Livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia au fost oprite din 27 ianuarie, după ceea ce oficialii ucraineni spun că au fost atacuri cu drone rusești care au avariat conducta Drujba, care traversează teritoriul ucrainean, potrivit AP.

Liderii populiști din Ungaria și Slovacia, care, spre deosebire de majoritatea țărilor Uniunii Europene, continuă să importe combustibili fosili rusești, au acuzat Ucraina că blochează în mod deliberat aprovizionarea. Kievul susține că atacurile continue ale Rusiei înseamnă că efectuarea reparațiilor pune în pericol tehnicienii și că, chiar dacă ar fi reparată, Drujba ar rămâne vulnerabilă la alte atacuri.

Într-o conferință de presă de joi, Zelenski și-a exprimat reticența de a repara conducta, în ciuda cerințelor maghiare și slovace. „Ca să fiu sincer, nu aș restabili-o. Aceasta este poziția mea”, a spus Zelenski.

Guvernul premierului ungar Viktor Orbán, considerat pe scară largă drept cel mai mare susținător al Kremlinului în UE, a blocat un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de UE ca urmare a întreruperii transporturilor de petrol și a promis că va respinge orice alte decizii pro-Ucraina până la reluarea fluxurilor de petrol.

