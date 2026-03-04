Bursele europene au deschis pe plus, cu ochii pe tensiunile din Orientul Mijlociu

Indicele Stoxx Europe 600, care urmărește evoluția celor mai mari companii listate din Europa, a urcat cu aproximativ 0,6% la scurt timp după deschiderea tranzacțiilor, potrivit CNBC.

La Londra, indicele FTSE 100, care include cele mai mari 100 de companii listate la Bursa din Londra, înregistra un avans de 0,1%. În același timp, DAX, principalul indice al bursei germane, și CAC 40, indicele pieței bursiere din Franța, urcau cu aproximativ 0,5%.

Indicii bursieri sunt utilizați pentru a măsura evoluția generală a pieței. Practic, atunci când indicii cresc, înseamnă că majoritatea acțiunilor tranzacționate pe bursă se apreciază, ceea ce indică o stare de încredere mai ridicată a investitorilor.

Bursa spaniolă stagnează

Situația este însă mai tensionată în Spania. Indicele IBEX 35, principalul indice al bursei spaniole, se tranzacționa aproape de nivelul de referință, după ce președintele american Donald Trump a amenințat că ar putea opri relațiile comerciale cu această țară. Amenințarea a fost lansată după ce autoritățile spaniole au refuzat să permită utilizarea bazelor militare de pe teritoriul lor pentru operațiuni americane împotriva Iranului.

După scăderile de marți

Evoluția pozitivă de miercuri vine după o zi dificilă pentru piețele europene. Marți, acțiunile au scăzut puternic, pe fondul temerilor că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea afecta economia globală. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de companiile din sectorul bancar, al asigurărilor, turismului și utilităților, domenii considerate sensibile la incertitudinile geopolitice.

Petrolul, factor cheie

Investitorii urmăresc în special evoluția pieței petrolului, deoarece Orientul Mijlociu este una dintre cele mai importante regiuni producătoare de petrol din lume. Orice perturbare a transportului sau a producției poate duce la creșteri rapide ale prețurilor, ceea ce ar putea alimenta din nou inflația la nivel mondial.

Piețele reacționează la declarații

În aceste condiții, prețurile petrolului au scăzut ușor în tranzacțiile extinse de marți, după ce Donald Trump a declarat că Statele Unite vor oferi asigurări petroliere pentru navele care traversează Golful Persic. Măsura are rolul de a menține traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, un punct strategic prin care trece aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol.

Președintele american a mai spus că marina militară a SUA ar putea escorta petrolierele, dacă situația de securitate o va impune. Investitorii au interpretat aceste declarații ca pe un semnal că Washingtonul încearcă să evite blocarea transporturilor energetice, ceea ce a redus presiunea asupra pieței petrolului.

Asia și Wall Street

Între timp, pe piețele asiatice s-au înregistrat mișcări mult mai puternice. Indicele Kospi, principalul indice al bursei din Coreea de Sud, a scăzut cu peste 12% în timpul tranzacțiilor de marți pe piețele asiatice, recuperând ulterior o parte din pierderi. În același timp, contractele futures pe bursele americane – instrumente care indică modul în care ar putea deschide piața de la New York – au scăzut după o zi cu fluctuații puternice pe Wall Street.

Piețele așteaptă date economice

Pe lângă evoluțiile geopolitice, investitorii urmăresc și rezultatele financiare trimestriale, care arată cât au câștigat sau cât au pierdut companiile în ultimele luni. Printre companiile europene care publică miercuri rezultatele financiare se numără Adidas, Dassault Aviation, Continental, Uniper și Moncler.

Tot în cursul zilei urmează să fie publicate și datele privind șomajul din Uniunea Europeană, care vor fi anunțate de Eurostat, biroul de statistică al UE. Indicatorul este urmărit atent de piețe deoarece arată starea economiei și a pieței muncii. Un nivel ridicat al șomajului poate indica o economie în încetinire, în timp ce o rată scăzută sugerează o activitate economică mai puternică.

În România, rata șomajului a fost de 6,0% în luna ianuarie 2026, în scădere cu 0,1 puncte procentuale față de luna decembrie 2025, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică. Numărul șomerilor cu vârste între 15 și 74 de ani este estimat la aproximativ 490.500 de persoane.