România rămâne campioana inflației în UE. Creșterile de prețuri sunt de câteva ori peste media zonei euro

În timp ce inflația anuală în zona euro este estimată la 1,9% în februarie 2026, creșterile de prețuri din România rămân mult peste acest nivel.

Cele mai recente date publicate de Eurostat privind indicele armonizat al prețurilor de consum – indicatorul folosit în Uniunea Europeană pentru a compara evoluția prețurilor între state – arată că indicele a ajuns în România la 104,61 puncte în ianuarie 2026, față de 100 în 2025.

Altfel spus, prețurile sunt în medie cu peste 4% mai mari decât cele din anul 2025. În majoritatea statelor europene, indicele se situează aproape de 100-101 puncte, ceea ce arată o creștere mult mai moderată a prețurilor decât în România.

Lider la inflație în UE

Diferențele se văd clar în comparație cu alte economii europene. În timp ce inflația anuală în zona euro este estimată la aproximativ 1,9%, în unele state mari din vestul Europei creșterea prețurilor este și mai redusă. De exemplu, Franța are o rată a inflației de aproximativ 1,1%, Italia de circa 1,6%, iar Germania în jur de 2%.

În Europa Centrală și de Est, inflația este în general mai ridicată, dar rămâne sub nivelul din România. Slovacia are aproximativ 4%, iar Croația aproape 3,9%.

Diferențe față de vecini

Comparativ cu statele din apropiere, diferențele rămân vizibile. În Bulgaria inflația este estimată la aproximativ 2%, în Ungaria în jur de 3-4%, iar în Polonia aproximativ 2%, niveluri sub cele înregistrate în România.

Serviciile cresc prețurile, energia le temperează

La nivelul zonei euro, structura inflației arată o situație diferită. Serviciile au cea mai mare rată anuală de creștere, de aproximativ 3,4%, contribuind semnificativ la creșterea inflației. În schimb, prețurile la energie continuă să scadă, cu aproximativ -3,2% față de anul anterior, ceea ce temperează creșterea generală a prețurilor.

Alimentele, alcoolul și tutunul au înregistrat o creștere anuală de aproximativ 2,6%, iar bunurile industriale non-energetice de aproximativ 0,7%. În aceste condiții, inflația în zona euro rămâne relativ moderată, în jurul pragului de 2%, nivel considerat de economiști drept unul stabil pentru economie.

În timp ce multe economii europene se apropie treptat de acest nivel de stabilitate a prețurilor, România rămâne printre statele în care presiunile inflaționiste sunt încă puternice, iar ritmul de creștere a costului vieții continuă să fie peste media europeană.