Cât costă o zi de război în Orientul Mijlociu?

Forțele armate ale SUA au cheltuit aproximativ 779 de milioane de dolari în primele 24 de ore de luptă în Orientul Mijlociu, potrivit calculelor agenției Anadolu;

Aceasta reprezintă aproximativ 0,1% din întregul buget militar al SUA pentru 2026;

Cea mai mare cheltuială în primele 24 de ore a fost reprezentată de lansarea rachetelor Tomahawk, afirmă sursa citată. Militarii au cheltuit aproximativ 340,4 milioane de dolari pentru acest lucru.

Pe locul al doilea se află costurile pentru zborurile avioanelor de luptă – 271,3 milioane de dolari. Pe locul al treilea în termeni de costuri se află utilizarea sistemelor de lansare multiple HIMARS, precum și colectarea de informații de cercetare și sprijin logistic;

Pentru acestea, forțele armate ale SUA au cheltuit în total 122.2 milioane de dolari.

Pentru loviturile asupra țintelor folosind bombardierele strategice B-2, Washingtonul a cheltuit aproximativ 30,2 milioane de dolari.

Un război prelungit cu Teheranul ar putea încetini economia SUA

Un conflict armat prelungit cu Iranul ar putea încetini creșterea economiei SUA, scrie Financial Times.

Fiecare creștere a prețului petrolului Brent cu 10 dolari amenință că PIB-ul SUA va pierde între 0,1 și 0,2 puncte procentuale de creștere în următoarele 12 luni.

Conducerea Israelului se teme că SUA ar putea opri operațiunea militară împotriva Iranului din cauza creșterii rapide a prețurilor la energie, a raportat portalul Al-Monitor.

Trump „se concentrează pe piața bursieră”, nu are nevoie de un dolar slab și de produse scumpe, mai ales în condițiile lipsei de sprijin public pentru războiul din Iran, a observat unul dintre diplomații israelieni.

Statele Unite ar putea cheltui cu ușurință „rezervele anuale” de muniție de apărare crucială, dacă „Iranul va putea lansa câteva salve masive de rachete și drone de atac”, raportează Financial Times.