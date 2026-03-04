Prima pagină » Știri externe » Ce știm după cinci zile de război cu Iranul

Ce știm după cinci zile de război cu Iranul

Statele Unite și Israelul continuă atacurile asupra Iranului. Iranul a ripostat cu peste 500 de rachete balistice și 2.000 de drone. Conflictul s-a extins în Golf, Liban, Irak și Iordania.
Andreea Tobias
04 mart. 2026, 12:19, Știri externe

Atacurile comune ale SUA și Israelului au vizat vestul Teheranului, infrastructura guvernamentală și militară. Uzina nucleară de la Natanz a fost lovită. Mass-media iraniană raportează că nu s-au înregistrat scurgeri radioactive, conform Aljazeera.com.

Netanyahu a confirmat că piloții israelieni zboară în continuare deasupra Iranului.

După patru zile de lupte, aproape 800 de persoane au fost ucise în Iran.

Iranul ripostează în întreaga regiune

Potrivit amiralului american Brad Cooper, Iranul a lansat peste 500 de rachete balistice și 2.000 de drone ca represalii. Atacurile au vizat ambasada SUA din Arabia Saudită și consulatul SUA din Dubai. Iranul a avertizat că va lovi „toate centrele economice din regiune” dacă atacurile continuă.

În Qatar, sistemele de apărare aeriană au interceptat proiectile deasupra Doha. Autoritățile qatareze au arestat 10 spioni suspectați că lucrează pentru Garda Revoluționară iraniană.

În Arabia Saudită, două drone au lovit ambasada SUA din Riad. O navă a fost lovită de un proiectil la 7 mile marine est de Fujairah, în Emiratele Arabe Unite.

Situația în Israel și Liban

Hezbollah a lansat rachete asupra orașului Metula din nordul Israelului și a atacat o bază navală din Haifa. Israelul a bombardat aproximativ 60 de ținte Hezbollah în sudul Libanului.

Bilanțul în Liban: cel puțin 50 de morți și 335 de răniți.

Situația în SUA: dezbatere politică internă

Trump a declarat că „urmează loviturile la scară largă”. Senatul urmează să voteze Legea privind puterile de război.

Legiuitorii democrați avertizează că SUA ar putea fi antrenate într-un război terestru prelungit. Șase soldați americani au fost uciși până acum. Trump l-a atacat pe premierul britanic Starmer după ce acesta a refuzat să sprijine operațiunea militară.

