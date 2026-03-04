Ministrul iranian de Externe, pe fondul războiului: Trump și-a trădat alegătorii

În decursul ultimelor săptămâni, Statele Unite ale Americii și Iran au purtat mai multe runde de negocieri în vederea ajungerii la un acord cu privire la programul nuclear iranian.

În ciuda dialogului, Israel și Statele Unite ale Americii au lansat atacuri asupra Iranului, cu scopul de a distruge capacitățile nucleare ale Iranului, începând de sâmbătă.

Atacarea Iranului a atras critici din partea șefului diplomației de la Teheran. „Când negocierile nucleare complexe sunt tratate ca o tranzacție imobiliară și când minciunile umbresc realitățile, așteptările nerealiste nu pot fi niciodată îndeplinite”, se arată într-un mesaj publicat pe X de Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe.

Acesta a mai transmis: „Trump a trădat diplomație și pe americanii care l-au votat”.