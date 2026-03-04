Suedia face instrucții de război cu cetățenii ei / „Nu vrem să speriem, vrem să pregătim”

Teama că Europa ar putea fi confruntată cu un război sau cu alte crize majore crește peste tot pe continent, iar asta determină guvernele de pe continent să-și pregătească populația pentru situații de urgență, potrivit The Economist.

În tot mai multe state europene, cetățenilor li se recomandă să aibă în casă provizii suficiente pentru a putea supraviețui cel puțin 72 de ore fără apă, mâncare, electricitate sau alte servicii esențiale.

În Suedia, autoritățile au trimis către aproximativ cinci milioane de gospodării o broșură de 32 de pagini intitulată „În caz de criză sau război”.

Autoritățile spun că nu vor să sperie, ci să pregătească

Documentul oferă sfaturi practice despre cum ar trebui să reacționeze cetățenii dacă țara ar fi atacată sau dacă infrastructura esențială ar fi afectată.

Broșura include recomandări despre acordarea primului ajutor, identificarea surselor de informații credibile și comportamentul în cazul unui incident nuclear.

Scopul nu este de a speria populația, spun autoritățile, ci de a încuraja pregătirea individuală pentru situații de urgență.

O nouă strategie europeană de pregătire

Tendința nu se limitează la statele nordice.

Pe 26 martie, Comisia Europeană a prezentat o „strategie de pregătire” menită să crească reziliența societății în fața războiului sau a altor crize majore.

Printre recomandările oficiale se numără și constituirea unor rezerve de alimente și apă pentru cel puțin trei zile.

Franța pregătește la rândul său un ghid similar pentru populație, care ar urma să fie distribuit înainte de vară.

Inițiativa reflectă o schimbare majoră de mentalitate pe continent, unde ideea pregătirii individuale pentru situații extreme era până recent asociată mai degrabă cu grupuri marginale sau cu adepți ai teoriilor conspirației.

Ce ar trebui să conțină proviziile

Recomandările diferă de la o țară la alta, însă multe dintre ele sunt similare. În general, gospodăriile sunt sfătuite să aibă:

cel puțin doi litri de apă de persoană pe zi doar pentru băut

alimente conservate care nu necesită refrigerare sau gătire

numerar, în cazul în care sistemele de plată electronice nu funcționează

radio și lanternă cu baterii

trusă de prim ajutor

lemne sau alte surse de încălzire

documente importante în copie

tablete de iod, bandă adezivă, încărcătoare pentru telefoane și alte articole de bază.

Pentru o familie de patru persoane care ar vrea să reziste o săptămână, autoritățile suedeze estimează că ar fi necesari aproximativ 100 de litri de apă.

Pregătirea civilă, parte a „apărării totale”

În statele nordice, conceptul de pregătire individuală este integrat în strategii mai largi de securitate. În Suedia, acesta face parte din doctrina de „apărare totală”, în care societatea civilă, companiile și comunitățile locale joacă un rol în menținerea funcționării statului în situații de criză.

Finlanda folosește un concept similar, numit „securitate completă”, care ia în calcul nu doar riscurile militare, ci și atacuri cibernetice, dezastre naturale sau întreruperi majore ale infrastructurii.

„Indiferent dacă vă pregătiți pentru război sau pentru o altă criză, în practică măsurile de bază pe care le luați la nivel individual vor fi în mare parte aceleași”, spune Petteri Korvala, secretarul general al Comitetului de Securitate din Finlanda.

Europa își schimbă mentalitatea de securitate

După decenii în care amenințarea războiului părea îndepărtată, continentul începe să își regândească strategiile de apărare și protecție civilă.

Mai multe state analizează reintroducerea serviciului militar obligatoriu, iar Germania discută construirea de noi adăposturi civile.

În Polonia, premierul Donald Tusk a prezentat recent un plan prin care toți bărbații ar urma să primească o formă de instruire militară.

Mesajul transmis de guvernele europene este unul clar: în cazul unei crize majore, statul nu va putea rezolva imediat toate problemele cetățenilor, iar populația trebuie să fie pregătită să se descurce pe cont propriu, cel puțin în primele zile.