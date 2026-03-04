Alunecarea de teren din Slatina cauzată de excavații pentru „cea mai mare cruce din lume”

În dimineața zilei de miercuri, șapte case au fost afectate de o alunecare de teren, care a dus și la evacuarea a 25 de persoane.

Locuitorii indică ca primăria Slatina, condusă de edilul Mario De Mezzo, este responsabilă pentru incident după ce a cerut studii de fezabilitate și excavații pentru „cea mai mare cruce din lume”, situată pe Dealul Grădiște, un proiect de anvergură, anunțat de primar în vara anului 2025.

Dealul este înregistrat în Repertoriul Arheologic Național, ceea ce interzice orice intervenție asupra solului fără supraveghere arheologică. Cu toate acestea lucrările au început pe 18 februarie fără autorizații.

Acesta au fost oprite după intervenția Muzeul Județean Olt, însă dislocările de pământ produse au declanșat alunecarea de teren, notează Gazeta Nouă.

Directorului muzeului, George Smarandache a explicat: „Un specialist al Muzeului Judeţean a fost azi acolo şi au fost sistate lucrările, până la intrarea în legalitate. Dealul Grădişte este sit arheologic declarat, intrat în Repertoriul Arheologic Naţional, de aproximativ un an şi jumătate, şi orice fel de lucrări se fac doar cu supraveghere arheologică. Înţeleg că se efectuau lucrări de excavare pentru un studiu de fezabilitate pentru acea cruce. Urmează să aducem la cunoştinţă această situaţie şi Direcţiei Judeţene pentru Cultură”