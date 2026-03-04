Prima pagină » Știrile zilei » Alunecarea de teren din Slatina cauzată de excavații pentru „cea mai mare cruce din lume”

Alunecarea de teren din Slatina cauzată de excavații pentru „cea mai mare cruce din lume”

O alunecare de teren masivă a lovit Slatina, pe strada Gradiște, fapt ce a dus la evacuarea de urgență a 25 de persoane. Incidentul s-a produs după ce solul s-a destabilizat în urma unor excavații ilegale pentru „cea mai mare cruce din lume”.
Alunecarea de teren din Slatina cauzată de excavații pentru „cea mai mare cruce din lume”
Sursa foto: ISU Olt
Radu Mocanu
04 mart. 2026, 12:15, Social

În dimineața zilei de miercuri, șapte case au fost afectate de o alunecare de teren, care a dus și la evacuarea a 25 de persoane. 

Locuitorii indică ca primăria Slatina, condusă de edilul Mario De Mezzo, este responsabilă pentru incident după ce a cerut studii de fezabilitate și excavații pentru „cea mai mare cruce din lume”, situată pe Dealul Grădiște, un proiect de anvergură, anunțat de primar în vara anului 2025. 

Dealul este înregistrat în Repertoriul Arheologic Național, ceea ce interzice orice intervenție asupra solului fără supraveghere arheologică. Cu toate acestea lucrările au început pe 18 februarie fără autorizații.

Acesta au fost oprite după intervenția Muzeul Județean Olt, însă dislocările de pământ produse au declanșat alunecarea de teren, notează Gazeta Nouă

Directorului muzeului, George Smarandache a explicat:  „Un specialist al Muzeului Judeţean a fost azi acolo şi au fost sistate lucrările, până la intrarea în legalitate. Dealul Grădişte este sit arheologic declarat, intrat în Repertoriul Arheologic Naţional, de aproximativ un an şi jumătate, şi orice fel de lucrări se fac doar cu supraveghere arheologică. Înţeleg că se efectuau lucrări de excavare pentru un studiu de fezabilitate pentru acea cruce. Urmează să aducem la cunoştinţă această situaţie şi Direcţiei Judeţene pentru Cultură”

 

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România
Gandul
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Cel mai dur atac asupra lui Donald Trump, chiar din America: „Minte! Duce un război ilegal în Iran și nu are niciun plan să-i pună capăt”
Libertatea
Pensia neîncasată în caz de deces! Cum se obțin banii, cine poate beneficia și ce acte sunt necesare
CSID
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Promotor