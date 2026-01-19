Prima pagină » Life-Entertaiment » Cea mai lungă scară rulantă din lume are 100.000 de utilizatori în fiecare zi. Sistemul are o mare problemă

Cea mai lungă scară rulantă din lume are 100.000 de utilizatori în fiecare zi. Sistemul are o mare problemă

Cea mai lungă scară rulantă din lume este un obiectiv turistic. Scara are aproximativ 100.000 de utilizatori în fiecare zi. Totuși, sistemul are o mare problemă.
Cea mai lungă scară rulantă din lume are 100.000 de utilizatori în fiecare zi. Sistemul are o mare problemă
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
19 ian. 2026, 22:44, Life-Inedit

Cea mai lungă scară rulantă din lume oferă „o perspectivă unică”, dar există și o mare problemă, potrivit Express. Collin Broadcasting, un vlogger de călătorie, a împărtășit informații despre sistemul de scări rulante Central-Mid-Levels din Hong Kong, cea mai lungă scară rulantă în aer liber din lume. Sistemul are o lungime de 800 de metri, funcționează din 1993 și a costat 30 de milioane de dolari.

Călătoria cu scara rulantă oferă o „perspectiva unică” asupra Hong Kong-ului, susține vloggerul.

„Astăzi, suntem aici, în Hong Kong, și chiar acum, mergem la acest stil unic de transport public, și ceea ce vreau să spun prin asta este o călătorie cu scara rulantă care durează aproximativ 20-30 de minute”, a explicat bărbatul.

Cea mai lungă scară rulantă are o problemă

De asemenea, el a subliniat că, spre deosebire de reputația sa de cea mai lungă scară rulantă din lume, sistemul este de fapt o „pasarelă imensă” și nu o singură scară rulantă. Călătorul avertizează că există un mare dezavantaj.

„Dacă urci, nu există scară rulantă care să coboare. Așadar, dacă urci să experimentezi acest lucru, pregătește-te să cobori, și este un drum destul de lung, dar cred că vei coborî mai repede decât vei urca”, a spus el.

Ajungând în vârf, după ce a trecut pe lângă numeroase magazine și restaurante Collin a dezvăluit că, din acel punct, vizitatorii trebuie să facă o plimbare de 25 de minute pentru a ajunge la tramvaiul către Victoria Peak, o destinație obligatorie care oferă priveliști uimitoare asupra Hong Kong-ului.

Sistemul de scări rulante Central-Mid-Levels a apărut și în filme renumite precum Chungking Express și Cavalerul Negru.

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
Primarii liberali care au vorbit despre problemele lor au primit vizite de la corpul de control. Rareș Bogdan: „Sunt foarte speriați”
Gandul
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
Libertatea
Singura ciorbă care te face mai inteligent, potrivit renumitului dr. Vlad Ciurea
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor