Cea mai lungă scară rulantă din lume are 100.000 de utilizatori în fiecare zi. Sistemul are o mare problemă

Cea mai lungă scară rulantă din lume oferă „o perspectivă unică”, dar există și o mare problemă, potrivit Express. Collin Broadcasting, un vlogger de călătorie, a împărtășit informații despre sistemul de scări rulante Central-Mid-Levels din Hong Kong, cea mai lungă scară rulantă în aer liber din lume. Sistemul are o lungime de 800 de metri, funcționează din 1993 și a costat 30 de milioane de dolari.

Călătoria cu scara rulantă oferă o „perspectiva unică” asupra Hong Kong-ului, susține vloggerul.

„Astăzi, suntem aici, în Hong Kong, și chiar acum, mergem la acest stil unic de transport public, și ceea ce vreau să spun prin asta este o călătorie cu scara rulantă care durează aproximativ 20-30 de minute”, a explicat bărbatul.

Cea mai lungă scară rulantă are o problemă

De asemenea, el a subliniat că, spre deosebire de reputația sa de cea mai lungă scară rulantă din lume, sistemul este de fapt o „pasarelă imensă” și nu o singură scară rulantă. Călătorul avertizează că există un mare dezavantaj.

„Dacă urci, nu există scară rulantă care să coboare. Așadar, dacă urci să experimentezi acest lucru, pregătește-te să cobori, și este un drum destul de lung, dar cred că vei coborî mai repede decât vei urca”, a spus el.

Ajungând în vârf, după ce a trecut pe lângă numeroase magazine și restaurante Collin a dezvăluit că, din acel punct, vizitatorii trebuie să facă o plimbare de 25 de minute pentru a ajunge la tramvaiul către Victoria Peak, o destinație obligatorie care oferă priveliști uimitoare asupra Hong Kong-ului.

Sistemul de scări rulante Central-Mid-Levels a apărut și în filme renumite precum Chungking Express și Cavalerul Negru.