Magnatul media din Hong Kong, Jimmy Lai, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru conspirație cu puteri străine

Magnatul media, Jimmy Lai, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru două capete de acuzare privind conspirația cu puteri străine și un capăt de acuzare pentru publicarea de materiale considerate sedițioase, relatează Reuters.

Lai a fost arestat pentru prima dată în august 2020 și condamnat în luna decembrie a anului trecut. Judecătorii au stabilit că faptele sale se încadrează în categoria celor de „gravitate extremă”, stabilind că Lai a fost „creierul” din spatele operațiunilor de conspirație.

Potrivit procurorilor, conspirațiile vizau obținerea de sancțiuni, blocade și alte acțiuni ostile din partea Statelor Unite și a altor țări, implicând jurnaliști de la Apple Daily, activiști și cetățeni străini.

Alături de Lai, șase foști membri ai conducerii ziarului, un activist și un asistent juridic au fost condamnați la pedepse cuprinse între șase și zece ani de închisoare.

Jimmy Lai a respins toate acuzațiile, declarând în instanță că este un „prizonier politic” persecutat de Beijing.

Procesul său a atras atenția liderilor internaționali. Potrivit surselor, atât președintele Statelor Unite, Donald Trump, cât și premierul britanic, Keir Starmer, au cerut Beijingului eliberarea lui Lai.

Sentința a generat reacții și din partea ONG-urilor internaționale. „Statul de drept a fost complet spulberat în Hong Kong. Decizia flagrantă de astăzi este ultimul cui în sicriul libertății presei din Hong Kong” a transmis Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor.

Elaine Pearson, directorul regional pentru Asia al organizației Human Right Watch a transmis: „Sentința dură de 20 de ani împotriva lui Jimmy Lai, în vârstă de 78 de ani, este practic o condamnare la moarte. O sentință de o asemenea amploare este atât crudă, cât și profund nedreaptă”.