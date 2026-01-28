Fosta ministră a Sănătății, Sorina Pintea, va executa pedeapsa cu închisoarea de trei ani și jumătate pentru luare de mită

Miercuri, judecătorii ÎCCJ au decis respingerea recursului în casație inițiat de Sorina Pintea, fosta ministră a Sănătății, după ce instanța a anulat amânarea pronunțării de cinci ori, în decursul anului 2025 și până astăzi.

Sorina Pintea a fost condamnată de Curtea de Apel Cluj la trei ani și jumătate de închisoare pentru mită, în iunie 2025.

Fosta ministră a Sănătății a fost trimisă în judecată în aprilie 2020 de DNA. Aceasta a fost acuzată că, în calitate de manager al Spitalului Județean din Baia Mare, ar fi primit 10.000 de euro și 120.000 lei mită, ca procent dintr-un contract de achiziții publice.

Fosta ministră se află în Penitenciarul Gherla, acolo unde a fost încarcerată încă din luna iunie a anului trecut.