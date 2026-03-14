Fiul lui Andrei Pleșu, trimis în judecată pentru trafic de droguri

Fiul filosofului și scriitorului Andrei Pleșu, Mihai Alexandru Pleșu, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT într-un dosar de trafic de droguri, potrivit unei informații publicate în exclusivitate de Ziarul de Iași. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Iași.

Conform datelor de pe portalul instanțelor, în același dosar au mai fost trimiși în judecată Daniel Tiberiu Bucurescu, Sabina Gosav, Victor Foca, Simon Mark Perry, Ioan Florin Alupi și Silviu Cătălin Lucaci. Inculpații sunt acuzați de trafic de droguri, faptă prevăzută de articolul 2 din Legea 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Potrivit legislației, „cultivarea, producerea, fabricarea, oferirea, vânzarea, distribuirea, transportul, procurarea sau deținerea de droguri de risc fără drept se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani”, iar în cazul drogurilor de mare risc pedeapsa poate ajunge la „5 până la 12 ani de închisoare”.

Investigația a început în 2018

Ancheta a fost făcută publică pentru prima dată în aprilie 2019, când procurorii DIICOT Iași au anunțat că monitorizau de mai multe luni o rețea suspectată de trafic de droguri în municipiul Iași.

Potrivit anchetatorilor, investigația a început la 17 septembrie 2018, când autoritățile s-au autosesizat cu privire la existența unei grupări care comercializa cannabis (skunk) și pastile de ecstasy (MDMA) către consumatori din Iași.

Procurorii arătau atunci că o suspectă vindea cannabis cu 60–70 de lei pe gram și că, în perioadele în care în cluburile din oraș erau organizate evenimente muzicale, în special cu specific techno, aceasta se aproviziona și cu comprimate de ecstasy pentru a le comercializa.

Reținut în aprilie 2019, apoi sub control judiciar

În cursul anchetei, Mihai Alexandru Pleșu a fost adus la Iași de la București și reținut în aprilie 2019. Ulterior, el a fost pus în libertate sub control judiciar.

Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi reprezentat „principala sursă de aprovizionare cu droguri pentru dealerul din județul Iași”. Anchetatorii susțineau că acesta ar fi încercat inclusiv să înființeze o cultură indoor de cannabis, fiind sprijinit de concubina sa, care ar fi cunoscut detalii despre activitățile investigate și ar fi intermediat unele tranzacții.

Droguri și echipamente au fost descoperite la percheziții

În urma perchezițiilor efectuate în aprilie 2019, anchetatorii au identificat mai multe locații echipate pentru cultivarea plantelor de cannabis, cu lămpi speciale, corturi de cultură, ventilatoare și ghivece.

De asemenea, au fost găsite diferite cantități de substanțe interzise, printre care cocaină, cannabis, comprimate de ecstasy, hașiș și ciuperci halucinogene, dar și cântare electronice de precizie și grindere pentru mărunțirea substanței vegetale.

Instanța a respins arestarea preventivă

La momentul anchetei, judecătorii din Iași au respins propunerea procurorilor de arestare preventivă a lui Mihai Pleșu.

Avocații acestuia susțineau atunci că „în șapte luni de supraveghere investigatorii sub acoperire nu au reușit nicio tranzacție cu Mihai Pleșu” și că la dosar nu ar exista probe suficiente pentru acuzațiile formulate.

La momentul eliberării, Mihai Pleșu declara că este nevinovat și că își dorește să dovedească acest lucru în instanță.

„Este o nedreptate și îmi doresc să se dovedească treaba asta. Eu lucrez cu copiii, cine își mai aduce copilul să facă terapie prin artă dacă m-au numit traficant de droguri?”, afirma el atunci.