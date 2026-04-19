Trump a semnat un ordin pentru accelerarea revizuirii drogurilor psihedelice

Ibogaina și alte substanțe psihedelice rămân interzise în cadrul celei mai restrictive categorii de droguri ilegale și cu risc ridicat stabilite de guvernul federal. Însă administrația ia măsuri pentru a relaxa restricțiile și a stimula cercetarea privind utilizarea drogurilor în scopuri medicale, inclusiv în afecțiuni precum depresia severă, potrivit AP.

„Ordinul de astăzi va asigura că persoanele care suferă de simptome debilitante ar putea avea în sfârșit șansa de a-și recâștiga viața și de a duce o viață mai fericită”, a declarat Trump în timp ce semna un ordin executiv privind medicamentele . Președintele republican a spus că directiva sa va ajuta la „accelerarea dramatică” a accesului la potențiale tratamente. „Dacă acestea se vor dovedi a fi atât de bune pe cât spun oamenii, va avea un impact extraordinar”, a spus el.

Organizațiile veteranilor și susținătorii substanțelor psihedelice au susținut de mult timp că ibogaina, care este obținută dintr-un arbust originar din Africa de Vest, are un potențial mare pentru afecțiuni greu de tratat, cum ar fi tulburarea de stres posttraumatic și dependența de opioide.

Anunțul lui Trump vine în urma promisiunilor făcute de secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr. , și de alți oficiali ai administrației de a facilita accesul la substanțe psihedelice în scopuri medicale, o problemă care a câștigat un sprijin bipartizan rar.