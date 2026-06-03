Vameșii germani, captură record de droguri. Cum au ascuns traficanții 8 tone de cocaină

Anchetatorii vamali germani au efectuat o operațiune la începutul lunii februarie, dar informațiile despre aceasta au fost făcute publice abia acum, în interesul anchetei. Opt tone de cocaină au fost confiscate la Wilhelmshaven, în Saxonia Inferioară — o cantitate record pentru acest port relativ mic. Valoarea drogurilor este estimată la 500 de milioane de euro.

Nava cu cocaină a venit din Sierra Leone. Capturarea lotului a fost posibilă grație cooperării cu anchetatorii spanioli.

„Ca rezultat al cooperării operaționale și tactice de succes între Biroul de Investigații Vamale din Hanovra și autoritățile vamale spaniole, cu participarea Biroului de Combatere a Infracțiunilor Vamale, pe 14 mai 2026, anchetatorii spanioli au reținut doi suspecți în Spania”, a anunțat Administrația Vamală Principală.

Nava de marfă urma să fie încărcată cu boabe de cacao, destinate Spaniei. În timpul controlului cu raze X al containerului, au fost găsite nereguli. În urma inspectării, în locul mărfurii declarate, au fost găsite peste 400 de pachete, învelite în folie neagră. Fiecare dintre ele conținea aproximativ 20 de blocuri comprimate de cocaină.

Unul dintre inculpați este directorul unei companii străine. Vama spaniolă îl asociază cu o livrare anterioară de cocaină pe cale maritimă. Ambii suspecți se află în detenție preventivă.