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Record mondial în Germania: o femeie aleargă un maraton pe zi, de un an. La câte a ajuns

O locuitoare din Berlin a doborât recordul mondial la numărul de maratoane parcurse. Joyce Hubner, în vârstă de 38 de ani, a parcurs al 367-lea maraton consecutiv, un record stabilit în landul Saxonia Inferioară. Până acum, primul loc era deținut de Hilde Dossin, o belgiancă în vârstă de 56 de ani, care a parcurs 366 de maratoane consecutive.
Record mondial în Germania: o femeie aleargă un maraton pe zi, de un an. La câte a ajuns
Sorina Matei
03 iun. 2026, 16:09, Sport
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În Berlin, o femeie nu cunoaște odihna. Își scrie propria poveste doborând recorduri mondiale.

Joyce Hübner (38 de ani) a alergat marți al 367-lea maraton consecutiv, de la Bookholt la Settrup (Saxonia Inferioară) și a doborât recordul mondial.

Recordul anterior era deținut de belgiana Hilde Dosogne (56), cu 366 de alergări consecutive pe distanța de 42,195 kilometri. Dar Joyce nu se oprește aici. Ea are un obiectiv complet diferit: să alerge prin fiecare dintre cele 2.059 de orașe ale Germaniei până în octombrie.

Asta înseamnă un total de peste 21.000 de kilometri, 200.000 de metri diferență de nivel – și 495 de maratoane. Cu marea finală din 8 octombrie de pe Stadionul Olimpic din Berlin, mai sunt doar 128 de orașe de parcurs.

„Primele 367 de maratoane au mers ca un ceasornic”

„Pot să fac și asta”, a declarat Joyce pentru BILD. „Primele 367 de maratoane au mers ca un ceasornic. Nu m-am gândit niciodată să renunț.” O singură dată a plâns de frică. Pe 10 februarie, traseul berlinezei a purtat -o ​​printr-o pădure acoperită de zăpadă. Mai întâi a observat urme în zăpadă, apoi un mistreț uriaș i-a traversat calea. Joyce: „Eram atât de speriată și paralizată.” Dar, în cele din urmă, alergătoarea extremă și-a adunat tot curajul și a terminat și acea cursă.

Acum a obținut primul ei record mondial. Oricine dorește să o susțină pe Joyce sau chiar să alerge o parte din traseu alături de ea poate urmări evenimentul în direct pe site-ul ei web .

Dozajul corect este important

Prof. Dr. Ingo Froböse (69), specialist în științe sportive, a comentat performanțele lui Joyce Hübner: „În principiu, este posibil, desigur, să se realizeze un astfel de volum de muncă în doza corectă. Totuși, acest lucru este posibil doar sub o monitorizare foarte atentă și, mai ales, în speranța că nicio infecție nu perturbă sau chiar nu face imposibil acest lucru! Deoarece sistemul imunitar este supus unei solicitări considerabile la acest nivel de efort.”

Cursa lungă a berlinezei se va încheia cu un final grandios pe 8 octombrie, pe Stadionul Olimpic din capitala germană.

Hubner și-a început cursa în urmă cu aproximativ un an. Pentru a face asta, specialista în administrarea afacerilor și-a dat demisia. Până acum, a reușit să evite rănile și incidentele grave.

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