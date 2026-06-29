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Record mondial pentru o pisică adorabilă. Are 28 de degete și a devenit vedetă pe internet

O pisică în vârstă de numai 10 luni a egalat unul dintre cele mai neobișnuite recorduri din Cartea Recordurilor Guinness.
Record mondial pentru o pisică adorabilă. Are 28 de degete și a devenit vedetă pe internet
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Sursa foto: Facebook/Guiness World Records
Oana Antipa
29 iun. 2026, 19:22, Life-Inedit
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Pisica, de fapt un motan pe nume Toby, este din statul american Michigan și are nu mai puțin de 28 de degete, câte șapte la fiecare lăbuță.

Performanța îl plasează alături de Jake the Polydactyl Cat, o pisică din Canada care deținea recordul încă din 2002.

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Un record vechi de peste două decenii

Reprezentanții Guinness World Records au confirmat oficial recordul lui Toby în luna mai 2025, dar acum a primit titlul de „Officialy Amazing”.

Motanul a egalat cel mai mare număr de degete înregistrat vreodată la o pisică. Recordul a rămas neschimbat timp de peste 20 de ani.

Toby suferă de polidactilie, o particularitate genetică întâlnită la unele feline. Aceasta determină apariția unui număr mai mare de degete decât cele 18 considerate normale la pisici.

Proprietara: „Nu-mi venea să cred ce vedeam”

Proprietara lui Toby, Delaney Henderson, spune că a fost surprinsă încă din primul moment în care i-a văzut lăbuțele. Femeia mai are o pisică cu polidactilie, însă spune că aspectul lui Toby a depășit orice așteptare.

Potrivit acesteia, nu numărul neobișnuit de degete a convins-o să îl adopte, ci temperamentul afectuos și faptul că este foarte comunicativ.

Trăiește alături de o altă pisică cu degete suplimentare

Toby locuiește în Lansing, statul Michigan, alături de familia sa și de Connie, o altă pisică polidactilă, care are două degete suplimentare la lăbuțele din față.

Polidactilia este o mutație genetică relativ rară și, în multe cazuri, nu afectează sănătatea animalelor. Din contră, unele pisici cu această caracteristică dezvoltă o priză mai bună cu lăbuțele, motiv pentru care sunt cunoscute drept „pisici cu mănuși” sau „pisici cu degete în plus”.

Prin cele 28 de degete ale sale, Toby a devenit oficial unul dintre cele mai neobișnuite animale consemnate în Cartea Recordurilor Guinness.

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