A fost desemnat cel mai accesibil pietonal oraș din lume. Turiștii îl numesc „muzeu în aer liber”

Potrivit unui clasament realizat de cea mai mare platformă de tururi pietonale gratuite, Roma ocupă primul loc în topul orașelor unde principalele atracții turistice pot fi vizitate fără mașină și fără transport public.

Supranumită de mulți un adevărat „muzeu în aer liber”, capitala Italiei îi atrage pe vizitatori prin combinația rară dintre istorie, arhitectură și atmosferă, scrie Mirror.

În centrul vechi, multe dintre străzi sunt atât de înguste încât traficul este limitat, iar principalele obiective turistice se află la doar câteva minute de mers pe jos unele de altele.

Colosseumul, Panteonul și Fântâna Trevi, la mai puțin de 20 de minute distanță

Printre atracțiile aflate la distanțe mici se numără Colosseumul, Panteonul și celebra Fontana di Trevi.

Turiștii pot traversa orașul pe jos, trecând prin piețe istorice, alei pavate cu piatră și cartiere care păstrează atmosfera Romei de acum sute de ani.

Panteonul, una dintre cele mai bine conservate construcții ale Romei antice, datează din anul 126 d.Hr. și se află în apropierea unor locuri emblematice precum Piazza Navona, Piazza di Spagna și Campo de’ Fiori.

Topul celor mai bune orașe pentru plimbări în 2026

Clasamentul GuruWalk pentru 2026 este dominat de destinații europene:

Roma, Italia Madrid, Spania Budapesta, Ungaria Praga, Cehia Lisabona, Portugalia Amsterdam, Olanda Porto, Portugalia Barcelona, Spania Londra, Marea Britanie Berlin, Germania

Autorii studiului spun că succesul Romei se datorează faptului că aproape fiecare stradă ascunde un monument, o piață sau o clădire cu o istorie impresionantă.

Roma nu doar că a ocupat primul loc în clasamentul GuruWalk pentru 2026, ci și-a păstrat poziția pentru al treilea an consecutiv. Clasamentul este realizat pe baza a sute de mii de recenzii verificate și a mii de tururi rezervate în peste 800 de destinații din lume, conform Turismo Roma.

Una dintre cele mai impresionante atracții ale orașului este Panteonul, finalizat în anul 126 d.Hr. Clădirea deține și astăzi un record mondial: are cea mai mare cupolă din beton nearmat construită vreodată, performanță inginerească pe care specialiștii încă o studiază după aproape 2.000 de ani.

Potrivit GuruWalk, centrul istoric al Romei concentrează aproape 3.000 de ani de istorie vizibilă într-o zonă care poate fi explorată aproape integral pe jos. Traseele populare includ Colosseumul, Forumul Roman, Panteonul și cartierul Trastevere, multe dintre ele putând fi combinate într-o singură zi de mers pe jos.

Cupola Panteonului are un diametru de 43,3 metri și rămâne cea mai mare structură de acest tip din lume care se susține fără armături moderne. Deschiderea circulară din vârf, cunoscută sub numele de „oculus”, este singura sursă de lumină naturală a clădirii.

Clasamentul GuruWalk a fost realizat pe baza comportamentului real al turiștilor între aprilie 2025 și aprilie 2026. În evaluare au contat atât numărul de călători care au explorat orașele pe jos, cât și nivelul de satisfacție exprimat în recenzii.