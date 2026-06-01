Unicul oraș din România construit în interiorul unui crater vulcanic, cu un lac care își schimbă culoarea în funcție de temperatură

Construit în interiorul unui crater vulcanic, singurul oraș de acest fel din România găzduiește un lac care își schimbă culoarea în funcție de temperatură.
Sursa foto: Lacul Albastru/Facebook
Sabrina Bibi
01 iun. 2026, 07:53, Life-Inedit
Cu o istorie bogată, Baia Sprie este așezat într-o depresiune creată de prăbușirea și eroziunea unor vechi formațiuni vulcanice. Este înconjurat de munți de origine vulcanică, potrivit gandul.ro.

Lacul Albastru se află tot aici. Acest lac unic și celebru în Europa pentru că își schimbă culoarea în funcție de lumină și temperatura apei.

Baia Sprie s-a dezvoltat la poalele Masivului Gutâi, chiar în vatra unor vechi structuri vulcanice din Neogen.

Activitatea vulcanică violentă de acum milioane de ani a lăsat în urmă formațiuni muntoase extraordinare și uriașe zăcăminte de minereuri complexe (aur, argint, plumb, zinc, cupru).

Dealul Crucii, care domină orașul, reprezintă practic „miezul” unui fost aparat vulcanic.

Exploatarea minieră de la Baia Sprie a fost una din cele mai importante din Transilvania, iar galeriile săpate de-a lungul secolelor au urmat întocmai filoanele create de lava răcită.

Cel mai cunoscut obiectiv turistic născut din acest miracol geologico-minier este Lacul Albastru, situat pe versantul sudic al Dealului Crucii.

Nu este un lac natural propriu-zis, ci s-a prăbușit o veche galerie de mină (Mina Domnișoara) în jurul anilor 1919-1920. Cavitatea s-a umplut în timp cu apă de ploaie și infiltrații.

Lacul Albastru își schimbă culoarea datorită dizolvării compușilor de sulf și cupru proveniți din fostele galerii miniere, iar apa are o concentrație chimică unică.

Primăvara, lacul are o culoare albastru deschis sau azuriu. Vara, pe măsură ce temperatura crește și lumina se modifică, devine verde-smarald, iar uneori capătă reflexii maronii sau întunecate.

