„Medicină animală”: un spital de psihiatrie folosește măgari în scop terapeutic

Un spital de psihiatrie de lângă Paris folosește măgari în cadrul unui program de terapie asistată de animale, destinat pacienților care suferă de afecțiuni precum anxietatea, depresia, autismul sau schizofrenia.
Maria Miron
01 iun. 2026, 08:13, Life-Inedit
Inițiativa este considerată unică în Franța și funcționează în cadrul spitalului Ville-Evrard din Neuilly-sur-Marne, potrivit Associated Press.

Pacienții participă gratuit la sesiuni în care plimbă, îngrijesc și interacționează cu animalele. Cadrele medicale spun că aceste activități îi ajută să își îmbunătățească starea emoțională, comunicarea și încrederea în sine.

„Eu îi spun medicină animală. Îți aduce alinare. Nu te mai gândești la toate celelalte lucruri”, a declarat pentru sursa citată Nathalie, o pacientă în vârstă de 60 de ani care participă la program.

Măgarii, „mediatori” între pacienți și personalul medical

Programul a început în 2016, la inițiativa unor specialiști din cadrul spitalului. Măgarii au fost aleși pentru temperamentul lor calm și pentru capacitatea de a crea legături cu oamenii.

„Sunt animale calme, senine și apropiate de oameni. Odată implicate în aceste interacțiuni, se conectează foarte bine cu pacienții. Sunt adevărați bureți emoționali”, spun coordonatorii proiectului.

Efectele programului sunt vizibile în cazul unor pacienți. O asistentă din cadrul unității a povestit că o pacientă care la început refuza să coboare din căruciorul folosit pentru persoanele cu dificultăți fizice a reușit, după câteva ședințe, să meargă alături de măgarul cu care lucra. „Animalul servește drept mediator”, a explicat aceasta.

Potrivit personalului medical, relația cu animalele îi poate motiva pe pacienți să participe la activități și să depășească izolarea. Unul dintre participanții la program a declarat că experiența îl ajută să socializeze și să iasă din rutina tratamentului și a medicației.

Programul a devenit unitate medicală oficială

Din 2022, terapia asistată de animale are statut oficial de unitate de îngrijire în cadrul spitalului și beneficiază de personal dedicat. Pe lângă cei cinci măgari, programul include și porcușori de Guineea, găini, porumbei, capre, țestoase și iepuri.

Terapia cu animale nu înlocuiește tratamentul medicamentos sau consultațiile de specialitate, dar poate contribui la creșterea stimei de sine și la îmbunătățirea calității vieții pacienților, spun medicii implicați în proiect.

Potrivit acestora, sunt necesare mai multe studii pentru ca terapia asistată de animale să fie recunoscută oficial de comunitatea psihiatrică drept o metodă complementară de tratament. Potrivit acestora, beneficiile sunt observate zilnic de pacienți și îngrijitori, însă trebuie susținute și prin cercetări științifice.

Evaluările clinice ar putea contribui la integrarea mai largă a acestui tip de terapie în sistemul de sănătate mintală.

