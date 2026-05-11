De la companie la terapie: Ce dezvăluie, de fapt, animalele despre noi

Un studiu realizat de Școala Națională Veterinară din Toulouse, analizat de The Conversation, arată că nivelul de atașament față de animale poate fi măsurat și diferă în funcție de mai mulți factori, inclusiv tipul animalului sau profilul proprietarului.

Beneficii pentru sănătatea fizică și psihică

Numeroase cercetări indică faptul că animalele de companie contribuie la reducerea stresului și pot scădea riscul de boli cardiovasculare. În cazul proprietarilor de câini, beneficiile sunt și mai vizibile: aceștia fac mai multă mișcare, au o viață socială mai activă și sunt mai puțin predispuși la depresie.

În rândul persoanelor în vârstă, prezența unui animal ajută la menținerea funcțiilor cognitive și a moralului, în timp ce, pentru copii, interacțiunea cu animalele dezvoltă empatia și simțul responsabilității.

Când atașamentul devine vulnerabilitate

Legătura cu animalele nu este doar una practică, ci răspunde unor nevoi emoționale profunde. În unele cazuri, însă, această relație poate deveni excesivă, generând anxietate, mai ales atunci când apare teama de separare sau de îmbolnăvire a animalului.

Pentru persoanele în vârstă, separarea forțată de animal – în urma unei internări mai lungi, de exemplu – poate fi resimțită ca o traumă, deoarece animalul face parte din echilibrul lor emoțional și din rutina zilnică.

Animalele, sprijin pentru copii în spitale

Efectele pozitive ale relației om-animal sunt deja utilizate în spitale și programe de îngrijire. În unele secții de pediatrie din Statele Unite, inclusiv în oncologie, câini antrenați stau lângă copii în timpul tratamentelor pentru a reduce anxietatea și teama.

Inițiative similare există și în Franța sau Canada, unde terapia asistată de animale este folosită în programe de sprijin psihologic pentru persoane cu traumă, anxietate sau victime ale abuzurilor. În unele cazuri, animalele sunt introduse și în secții de poliție sau în săli de judecată, pentru a ajuta victimele să își gestioneze emoțiile și să se simtă în siguranță atunci când depun mărturie. Animalele contribuie la reducerea stresului, oferă un sentiment de siguranță și facilitează comunicarea în cadrul terapiei.

Câinii creează legături mai puternice decât pisicile

Pentru a evalua nivelul de atașament al proprietarilor față de animalele de companie, cercetătorii au folosit o scală specială, cu scoruri între 0 și 69. La studiul realizat în Franța au participat aproape 1.900 de proprietari de animale.

Rezultatele arată că proprietarii de câini sunt, în general, mai atașați de animalele lor decât cei de pisici. Explicația ține de interacțiunea mai intensă cu câinii, care sunt mai expresivi și cer mai multă atenție.

Cine se atașează mai mult de animale

Studiul mai arată că femeile tind să dezvolte legături emoționale mai puternice cu animalele decât bărbații. De asemenea, persoanele fără copii înregistrează scoruri mai mari, animalele fiind uneori percepute ca membri ai familiei.

În schimb, persoanele cu un nivel ridicat de educație au, în medie, scoruri mai mici, posibil pentru că tind să își manifeste atașamentul într-un mod mai rezervat și mai puțin demonstrativ.

O relație care spune multe despre societate

Rezultatele reflectă schimbări mai largi din societate: creșterea singurătății, transformarea modelelor familiale și extinderea muncii de la distanță. În acest context, animalele de companie devin tot mai importante, oferind stabilitate, rutină și un sentiment de conexiune.

Cercetătorii subliniază că relația dintre oameni și animale este complexă, situată la granița dintre beneficii pentru sănătate și vulnerabilitate emoțională, și că înțelegerea acesteia necesită studii suplimentare.