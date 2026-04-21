Prima pagină » Social » Primăria Capitalei oferă sterilizare gratuită pentru câinii de rasă comună. Unde te programezi

Autoritățile din București, prin Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, anunță organizarea unor campanii săptămânale de sterilizare și microcipare gratuite pentru câinii de rasă comună, destinate proprietarilor din Capitală.
Maria Miron
21 apr. 2026, 13:58, Social

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Primăriei București, programările se fac telefonic, iar detaliile privind intervalul orar și datele de contact sunt disponibile pe pagina oficială a instituției.

Intervențiile sunt realizate zilnic într-o clinică veterinară din Capitală. De asemenea, la finalul lunii aprilie, autoritățile bucureștene vor organiza acțiuni cu o clinică veterinară mobilă, în mai multe puncte din oraș.

Condiții pentru intervenție

Reprezentanții municipalității atrag atenția că animalele nu trebuie hrănite cu aproximativ 12 ore înainte de operație și că vârsta minimă pentru intervenție este de 6 luni la femele și 8 luni la masculi.

De asemenea, autoritățile au informat că „recuperarea durează între 7 și 10 zile, iar respectarea indicațiilor medicului veterinar este esențială pentru o recuperare rapidă și fără probleme”.

Obligații și amenzi

Autoritățile reamintesc că toți proprietarii de câini sunt obligați să îi microcipeze și să îi înregistreze în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân.

Pentru câinii de rasă comună, sterilizarea este obligatorie, iar nerespectarea legii poate fi sancționată cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

De ce e importantă sterilizarea

„Sterilizarea reduce riscul unor boli, precum cancerul mamar și uterin la femele sau cancerul testicular la masculi, și poate diminua comportamentele nedorite asociate instinctului de reproducere”, au transmis reprezentanții primăriei.

