Prima pagină » Știri externe » Ce spune favoritul alegerilor prezidențiale din Franța despre Trump, Putin și țările europene

Ce spune favoritul alegerilor prezidențiale din Franța despre Trump, Putin și țările europene

Favoritul alegerilor prezidențiale din Franța, Jordan Bardella, a acordat un interviu unui post de televiziune în care și-a prezentat viziunea despre relațiile țării sale cu SUA, Rusia și partenerii europeni.
Ce spune favoritul alegerilor prezidențiale din Franța despre Trump, Putin și țările europene
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
30 mai 2026, 08:02, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Favoritul alegerilor prezidențiale din Franța a dezvăluit o parte dintre pozițiile pe care le-ar putea adopta dacă va câștiga alegerile prezidențiale de anul viitor.

Într-un interviu acordat LCI, liderul francez de extremă dreapta, Jordan Bardella, a spus despre Trump că își schimbă frecvent opinia. Bardella a mai arătat cum ar trebui să arate, în viziunea sa, relația Franța-SUA.

„Văd un președinte american care își schimbă părerea constant. În cazul președintelui Trump, ceea ce este adevărat luni nu este neapărat adevărat marți… Franța trebuie să fie un aliat al Statelor Unite, dar nu unul subordonat… Dacă Statele Unite intră într-un conflict care nu servește intereselor franceze, Franța nu are niciun motiv să se alăture acestui conflict”, a explicat Jordan Bardella.

Liderul francez de extremă dreapta s-a referit și la Rusia spunând că Putin are ambiții imperiale la marginile Europei, iar prezența lui la G8 ar ridica întrebări.

Favoritul alegerilor prezidențiale din Franța vrea ca europenii să cumpere avioane Rafale

Totodată, Jordan Bardella a spus că țările europene trebuie să înceteze să cumpere avioane F-35 americane și să achiziționeze avioanele Rafale franceze înainte să poată beneficia de umbrela nucleară a Franței.

Bardella conduce în unele sondaje, dar partidul său trebuie să aștepte o decizie a justiției în cazul lui Marine Le Pen. Dacă instanța îi va interzice acesteia să candideze, Jordan Bardella ar urma să intre în cursa prezidențială.

Recomandarea video

„M-am speriat. Mi-a fost frică. Nu știam ce se întâmplă” | Reportaj de la Galați după explozia unei drone rusești
G4Media
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
GSP.ro
Veste importantă despre Pasajul Apărătorii Patriei. Când se va putea circula pe cel mai nou pod din București. Mâna dreaptă a lui Daniel Băluță a făcut anunțul la Gândul
Gandul
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Gălățenii spun că se tem mai mult de RO-Alert-urile de la Taxe și Impozite: „Cu dronele ne împrietenim. Sperăm să fie ca la fulgere, să nu lovească de două ori în același loc!”
Libertatea
Trucul pentru a prepara cel mai cremos și gustos piure de cartofi! Secretul unui bucătar celebru
CSID
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia