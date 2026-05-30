Ce spune favoritul alegerilor prezidențiale din Franța despre Trump, Putin și țările europene

Favoritul alegerilor prezidențiale din Franța a dezvăluit o parte dintre pozițiile pe care le-ar putea adopta dacă va câștiga alegerile prezidențiale de anul viitor.

Într-un interviu acordat LCI, liderul francez de extremă dreapta, Jordan Bardella, a spus despre Trump că își schimbă frecvent opinia. Bardella a mai arătat cum ar trebui să arate, în viziunea sa, relația Franța-SUA.

„Văd un președinte american care își schimbă părerea constant. În cazul președintelui Trump, ceea ce este adevărat luni nu este neapărat adevărat marți… Franța trebuie să fie un aliat al Statelor Unite, dar nu unul subordonat… Dacă Statele Unite intră într-un conflict care nu servește intereselor franceze, Franța nu are niciun motiv să se alăture acestui conflict”, a explicat Jordan Bardella.

Liderul francez de extremă dreapta s-a referit și la Rusia spunând că Putin are ambiții imperiale la marginile Europei, iar prezența lui la G8 ar ridica întrebări.

Favoritul alegerilor prezidențiale din Franța vrea ca europenii să cumpere avioane Rafale

Totodată, Jordan Bardella a spus că țările europene trebuie să înceteze să cumpere avioane F-35 americane și să achiziționeze avioanele Rafale franceze înainte să poată beneficia de umbrela nucleară a Franței.

Bardella conduce în unele sondaje, dar partidul său trebuie să aștepte o decizie a justiției în cazul lui Marine Le Pen. Dacă instanța îi va interzice acesteia să candideze, Jordan Bardella ar urma să intre în cursa prezidențială.