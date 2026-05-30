Incident în Marea Chinei de Sud. O fregată olandeză, interceptată de nave de război ale Chinei

O fregată olandeză a fost interceptată de nave de război ale Chinei. Incidentul a avut loc în Marea Chinei de Sud, într-o zonă pe care Beijingul o consideră propriul teritoriu. Comunitatea Chinei respinge pretențiile Chinei.
Petru Mazilu
30 mai 2026, 08:38
Fregata olandeză HNLMS De Ruyter a fost interceptat de navele armatei chineze în Marea Chinei de Sud, potrivit Clash Report. Incidentul s-a produs în apropierea Insulelor Paracel.

Chinezii au trimis în zonă nave de război, corvete și avioane de luptă J-16. De asemenea, ei au aplicat bruiaj electronic pentru a forța nava și elicopterul său să părăsească apele pe care Beijingul le revendică.

În replică, Olanda a spus că își exercita libertatea de navigație în conformitate cu legislația internațională.

Oficialii de la Beijing revendică aproape toată Marea Chinei de Sud, o rută comercială globală foarte importantă. Alte țări, precum Filipine, Vietnam. Malaysia, Brunei și Taiwan revendică și ele unele părți ale mării.

