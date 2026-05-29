Ministerul Sănătății prelungește termenul pentru proiectele PNRR din Sănătate până în august 2026

Termenul pentru proiectele PNRR din Sănătate a fost prelungit până la 15 august 2026, cu posibilitatea unor extensii până la 31 august 2026, anunță Ministerul Sănătății condus de Cseke Attila.
Foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Nițu Maria
30 mai 2026, 01:39, Politic
Ministerul Sănătății, condus de ministrul Cseke Attila, a anunțat vineri seară că termenul de implementare pentru proiectele finanțate prin PNRR în domeniul Sănătății a fost prelungit până la data de 15 august 2026.

Instituția a precizat că măsura a fost oficializată printr-un ordin publicat în Monitorul Oficial.

„În această seară a fost publicat în Monitorul Oficial, Ordinul ministrului interimar al Sănătății, Cseke Attila care stabilește un termen extins, respectiv 15 august 2026, pentru finalizarea investițiilor finanțate din PNRR pe componentele de Digitalizare și Sănătate”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Sănătății.

Actul normativ prevede și o excepție pentru beneficiarii care au nevoie de timp suplimentar pentru finalizarea proiectelor. Aceștia vor putea cere, conform legii, o prelungire a activităților până la data de 31 august 2026.

Reprezentanții ministerului au declarat că autoritățile încearcă să asigure un cadru predictibil pentru derularea investițiilor aflate în desfășurare.

„Ministerul Sănătății depune toate eforturile pentru a asigura un cadru unitar, predictibil și coerent în derularea contractelor de finanțare, astfel încât toate cele 1.200 proiecte de investiții în spitale, echipamente medicale și sisteme digitale pe care le gestionează în protofoliu să fie finalizate cu succes și la timp, în beneficiul direct al pacienților”, a mai transmis ministerul.

Proiectele vizate includ investiții în spitale, echipamente medicale și sisteme digitale din domeniul sănătății, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

