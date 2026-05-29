Dronă prăbușită în Galați: Care e starea celor doi răniți

Femeia în vârstă de 53 ani este internată la secția de Chirurgie Plastică a Spitalului Județean de Urgență din Galați. Aceasta prezintă arsuri de gradele I și II la nivelul picioarelor cu retenție de corp străin (sticlă).

De asemenea, un băiat de 14 ani este internat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, secția de Chirurgie, având arsuri la nivelul antebrațelor, fără probleme respiratorii.

Ambii pacienți sunt momentan internați în spitalele menționate pentru investigații medicale și tratament de specialitate.

Ministerul Sănătății precizează că pacienții sunt stabili și nu se pune problema unui transfer către o altă unitate sanitară.

Ministerul Sănătății anunță că rămâne în legătură permanentă cu unitățile medicale din Galați pentru a monitoriza evoluția stării de sănătate a celor doi răniți și pentru a asigura, cu ajutorul specialiștilor, asistență psihologică lor și altor persoane, în cazul în care este necesar.