Numele lui Trump, scos de pe o instituție americană. Cum a reacționat președintele SUA

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că intenționează să-și retragă conducerea de la Centrul John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului, după ce un judecător federal a decis că nu mai poate avea numele său pe clădire. Concret, judecătorul a respins propunerile lui Trump de a-și adăuga numele pe clădire și de a închide instituția timp de doi ani pentru modernizări.

Într-un mesaj lung, publicat pe TruthSocial, Trump l-a criticat pe judecătorul care a luat decizia. De asemenea, el a descris centrul cultural din capitala americană ca pe o structură dărăpănată pe care doar el ar putea să o restaureze.

„Din păcate, judecătorul Cooper și stânga radicală ar prefera să-l vadă murind în loc ca președintele Trump să-l transforme în ceva de care toată lumea ar putea fi mândră”, a scris Trump pe propria rețea de socializare.

Ce s-a întâmplat cu clădirea în al doilea mandat al lui Trump

Intervențiile lui Trump la Centrul Kennedy, un centru național de arte spectacolului din Washington DC, au fost controversate de la început.

Construcția clădirii a început în 1964, la scurt timp după asasinarea președintelui John F. Kennedy. În acel an, succesorul său, Lyndon B. Johnson, a promulgat o lege a Congresului, prin care a stabilit că imobilul va fi un „memorial viu” al liderului ucis.

La începutul celui de-al doilea mandat, Donald Trump a căutat să remodeleze Washingtonul DC după propria sa imagine, inițiind proiecte de construcție, inclusiv unul care vizează centrul cultural.

Trump i-a concediat pe membrii democrați ai consiliului bipartizan al Centrului Kennedy și i-a înlocuit cu oamenii săi. Aceștia au votat pentru redenumirea clădirii în „Centrul Memorial Donald J. Trump și John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului”.

În doar o zi, echipe de muncitori au instalat noul nume pe clădire ceea ce a atras numeroase critici. Mulți au vorbit despre o încălcare a legii din 1964 și de lipsă de respect față de Kennedy. Pe fondul presiunilor publice, inclusiv din partea artiștilor, Trump a anunțat în februarie că va închide centrul de arte timp de doi ani, începând din iulie, pentru renovări.

Centrul Kennedy în procese

Joyce Beatty, care este administrator al Centrului Kennedy, a intentat un proces pentru a împiedica închiderea. De asemenea, ea a solicitat eliminarea numelui lui Trump. În decizia de vineri, judecătoarea a fost de acord cu cererile lui Beatty.

El a ordonat ca numele lui Trump să fie eliminat de pe fațada clădirii și din materialele oficiale, în termen de 14 zile.

„Congresul a dat Centrului Kennedy numele său și numai Congresul îl poate schimba”, a precizat judecătorul.