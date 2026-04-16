Președintele Braziliei a vorbit în exclusivitate cu EL PAÍS Brasilia despre criza globală, alegerile care se apropie cu un alt Bolsonaro, cariera sa și vizita sa în Spania pentru a se întâlni cu Sánchez și alți lideri internaționali.

Lula da Silva povestește și certurile cu președintele SUA, Donald Trump:

„Am fost frapat de faptul că argumentele lui Trump pentru impunerea de tarife vamale Braziliei nu erau adevărate. Acea insistență asupra forței militare, a navelor, a avioanelor de vânătoare… Am decis să am multă răbdare și i-am spus, textual: „Două țări guvernate de doi domni de 80 de ani ar trebui să aibă o conversație foarte matură.” Nu trebuie să fim aliniați ideologic. Un șef de stat se așează la masă gândindu-se la interesele țării sale. În plus, i-am spus lui Trump că este important să definească ce fel de lider vrea cineva să fie. Prefer să fiu un lider respectat, nu unul temut. Nimeni nu are dreptul să insufle frică”.

„Trump joacă foarte greșit”

„Cum l-ați defini pe Trump?”, a fost întrebat Lula da Silva. El a răspuns:

„Joacă un joc foarte greșit. Pleacă de la premisa că puterea economică, militară și tehnologică americană dictează regulile jocului. Dar nu se poate, pentru că, în cele din urmă, ajunge să creeze probleme pentru Statele Unite. Când a decis să atace Iranul, nu știu dacă și-a dat seama că prețurile la combustibili vor crește și că poporul va fi cel care va plăti prețul. Când ești șef de stat, trebuie să respecți suveranitatea altor țări. Mă tulbură profund faptul că Consiliul de Securitate al ONU, creat pentru a menține pacea, poartă război. E ca și cum lumea ar fi o navă în derivă, fără nicio instituție care să ghideze comportamentul civilizat al națiunilor. Ne confruntăm cu o situație foarte, foarte delicată: niciodată de la al Doilea Război Mondial încoace nu au existat atâtea conflicte simultane. Numai anul trecut, s-au cheltuit 2,7 trilioane de dolari pe războaie. Cu jumătate din această sumă, am putea eradica analfabetismul, rezolva problema energetică globală și pune capăt foametei pentru 630 de milioane de oameni. Când ne vom reveni…?”.

„Lumea este o corabie în derivă. Un al Treilea Război Mondial ar fi o tragedie de zece ori mai devastatoare decât al Doilea”

„A venit momentul să redefinim Națiunile Unite pentru a-i da credibilitate, pentru că altfel, Trump are dreptate. Instituțiile internaționale nu își îndeplinesc rolul pentru care au fost create. Și de ce? Pentru că cele cinci țări din Consiliul de Securitate, care ar trebui să dea un exemplu, nu își îndeplinesc rolul. Nici invazia Irakului, nici invazia franceză și britanică a Libiei, nici invazia Ucrainei de către Putin, nici masacrul Israelului din Gaza nu au fost aduse în fața Consiliului de Securitate. Pacificatorii au devenit șefi de război. În Africa, există țări cu peste 120 de milioane de locuitori, și niciuna dintre ele nu se află în Consiliul de Securitate. Nici Brazilia, nici Germania, nici India… Și puterea de veto trebuie abolită. Geopolitica din 1945 nu este valabilă pentru 2026.

Asta e problema. Toată lumea este presată să se reînarmeze. În Brazilia, am crezut în dezarmare și am adoptat o Constituție în 1988 care interzice fabricarea armelor nucleare. Ce s-a întâmplat? Statele Unite nu au dezarmat, nici Rusia. China le-a fabricat. Și India. Și Pakistanul. Și Coreea de Nord. Și iată-ne, aproape fără apărare, cu o frontieră terestră de 16.800 de kilometri și încă 8.500 de kilometri de coastă. Dar nu vreau să investesc în arme, ci în cărți, în alimente, în locuri de muncă. Problema este că Uniunea Europeană tocmai a propus 800 de miliarde de euro pentru apărare, Regatul Unit se reînarmează, Japonia la fel… Cineva trebuie să ia inițiativa. I-am sunat deja pe președintele chinez Xi Jinping, pe prim-ministrul indian Modi, pe Putin, pe Macron, pe toți, cerându-le să se întâlnească, să discute despre asta. Pentru că Trump nu are dreptul să se trezească dimineața și să amenințe o țară. Nu a fost ales pentru asta, iar Constituția sa nu permite acest lucru. Este esențial ca cei aflați la putere să își asume o responsabilitate mai mare pentru menținerea păcii.

ONU nu are putere pentru absolut nimic. Pentru numele lui Dumnezeu, un al treilea război mondial ar fi o tragedie de zece ori mai devastatoare decât al doilea. S-ar putea întâmpla dacă vor continua să creadă că se pot trezi dimineața și pot împușca pe oricine. Singura modalitate de a preveni acest lucru este consolidarea multilateralismului și a democrației”, spune Lula da Silva.