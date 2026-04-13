Fostul șef al serviciilor secrete braziliene, arestat în Statele Unite de către ICE

Fostul șef al serviciilor secrete din timpul președintelui Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, ar fi fost arestat de poliția americană pentru imigrație, potrivit presei braziliene.
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
13 apr. 2026, 21:26, Știri externe

Fostul șef al serviciilor secrete militare braziliene, Alexandre Ramagem, ar fi fost arestat  de ICE  în Statele Unite, a relatat luni presa braziliană, citând poliția federală braziliană, potrivit Le Figaro. Acesta a fugit din Brazilia în septembrie, în urma condamnării sale pentru participarea la o tentativă de lovitură de stat alături de fostul președinte Jair Bolsonaro.

Anul trecut, camera inferioară a Curții Supreme a anulat mandatul parlamentar al lui Alexandre Ramagem și l-a condamnat la 16 ani de închisoare. Fostul congresman se află de atunci în Statele Unite, iar autoritățile braziliene au solicitat extrădarea sa.

