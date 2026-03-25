Prima pagină » Știri externe » Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro va executa pedeapsa la domiciliu din cauza unor probleme de sănătate

Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, își va continua ispășirea pedepsei de 27 de ani pentru o tentativă de lovitură de stat, acasă, în loc să fie în închisoare, din cauza sănătății precare, a decis marți un judecător.
Foto: Mediafax
Laurentiu Marinov
25 mart. 2026, 02:58, Știri externe

Judecătorul de la Curtea Supremă, Alexandre de Moraes, i-a permis fostului președinte, în vârstă de 71 de ani să se întoarcă la reședința sa din capitala Brasilia după ce va fi externat din spital, dar a argumentat în decizia sa că va reexamina cazul în termen de 90 de zile, potrivit AP.

Judecătorul a decis că Bolsonaro va purta un monitor de gleznă și nu va avea voie să folosească telefoane mobile. Poliția locală îi va supraveghea casa, situată într-o comunitate închisă, unde protestatarii nu au voie să se adune. Jair Bolsonaro nu are voie să primească vizitatori, cu excepția medicilor și a membrilor familiei.

Liderul aflat în dificultate este spitalizat din 13 martie din cauza pneumoniei, una dintre numeroasele probleme de sănătate cu care s-a confruntat de când a fost înjunghiat de un bărbat în 2018, înainte de a fi ales președinte.

Fostul președinte va fi reevaluat medical

Detenția sa la domiciliu ar putea fi prelungită după o nouă evaluare medicală. Experții juridici spun că este rar ca judecătorii brazilieni să stabilească limite pentru măsurile de detenție la domiciliu, care sunt, de asemenea, greu de revocat.

Din punct de vedere istoric, Curtea Supremă a Braziliei a anulat arestul la domiciliu doar dacă starea de sănătate a unui deținut se îmbunătățește dramatic sau dacă există o încălcare a regulilor stabilite, cum ar fi nefacerea de declarații publice, postarea pe rețelele de socializare sau acordarea de interviuri presei.

Recomandarea video

Pauza de cinci zile impusă de Trump oferă pușcașilor marini americani un timp prețios pentru a ajunge în apropierea Iranului
G4Media
Mirabela Grădinaru, alături de Melania Trump. Detaliul care nu a scăpat neobservat despre partenera președintelui Nicușor Dan
Gandul
Ce AVERE au de împărțit Codruța Filip și Valentin Sanfira. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt
Cancan
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
Libertatea
Cele 3 zodii care încheie luna martie cu zâmbetul pe buze. Final de lună plin de surprize și echilibru!
CSID
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor