Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a fost transferat joi în complexul penitenciar Papuda, situat în Brasília, beneficiind de condiții considerate „mai favorabile” decât cele anterioare la sediul Poliției Federale.
Jair Bolsonaro, fostul președinte al Braziliei, transferat într-o închisoare cu condiții „mai favorabile”
Petre Apostol
16 ian. 2026, 01:59, Știri externe

Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, se afla în detenție din luna noiembrie. Conform deciziei judecătorești semnate de judecătorul Alexandre de Moraes de la Curtea Supremă, transferul a fost realizat „imediat”, notează AFP.

Fostul lider ocupă acum singur o celulă concepută pentru patru persoane, în clădirea militară supranumită „Papudinha”, din cadrul complexului penitenciar.

Decizia prevede că Jair Bolsonaro va avea dreptul la mai multe vizite, va putea sta la soare, va face exerciții fizice și va beneficia de ședințe de kinetoterapie, conform recomandărilor medicilor săi, pentru a ține cont de starea sa de sănătate.

Fostul președinte suferă de sechele după un atac cu cuțitul suferit în 2018, care a necesitat mai multe intervenții chirurgicale, și a fost recent internat pentru o hernie inghinală. De asemenea, este tratat pentru crize recurente și violente de sughiț.

În ultimele luni, familia, avocații și aliații lui Bolsonaro au criticat condițiile de detenție de la sediul poliției și au cerut ca acesta să-și ispășească pedeapsa la domiciliu, cerere deja respinsă de mai multe ori de judecătorul Moraes.

În timpul procesului istoric, Bolsonaro a fost recunoscut vinovat în septembrie că a conspirat pentru a rămâne la putere într-un mod „autoritar” după înfrângerea sa în fața lui Luiz Inácio Lula da Silva, revenit la putere în 2023.

