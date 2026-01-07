Prima pagină » Știri externe » Jair Bolsonaro, a primit autorizația de a se prezenta la spital pentru investigații medicale după o căzătură

Curtea Supremă de Justiție din Brazilia, prin judecătorul Alexandre de Moraes, a autorizat fostul președinte Jair Bolsonaro să părăsească închisoarea și să fie dus la spital pentru investigații medicale, după ce acesta a căzut și s-a lovit la cap, potrivit unei decizii judecătorești publicate miercuri, scrie Reuters.
Foto: Mediafax
Andrei Rachieru
07 ian. 2026, 15:45, Știri externe

Moraes a autorizat Bolsonaro să se prezinte la spitalul DF Star din Brasilia pe 7 ianuarie pentru a efectua o tomografie computerizată, un RMN și o electroencefalogramă.

Marți, Moraes a respins o cerere anterioară a lui Bolsonaro de a părăsi închisoarea, argumentând că nu era necesar să fie dus imediat la spital.

Acesta a suferit și o intervenție pentru hernie inghinală, operație care  s-a desfășurat fără complicații.

Procedurile medicale au fost autorizate de un judecător federal, întrucât, începând cu luna noiembrie, fostul președinte brazilian ispășește o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2022.

