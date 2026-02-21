Brazilia și India, pact pentru pământurile rare. Lula și Modi vor să reducă dependența tehnologică

„Creșterea investițiilor în cooperarea privind energiile regenerabile și mineralele critice se află în centrul acordului inovator pe care l-am semnat astăzi. Țările noastre își asigură locul care li se cuvine acestor tehnologii în agenda climatică și energetică globală”, a declarat liderul brazilian după întâlnirea cu Modi la New Delhi, notează EFE.

Acordul se aliniază „Misiunii Mineralelor Critice” lansate de India, care elimină taxele pentru importul a 25 de minerale esențiale, cu scopul de a consolida lanțurile de aprovizionare ale economiei emergente și de a concura influența Chinei în acest domeniu.

Modi a subliniat urgența dezvoltării unui astfel de coridor de aprovizionare pentru a susține revoluția tehnologică a Indiei, după ce mai multe companii au anunțat în această săptămână investiții de aproximativ 300 de miliarde de dolari în infrastructură digitală.

„Acordul privind mineralele critice și pământurile rare reprezintă un pas important pentru construirea unor lanțuri de aprovizionare reziliente. Acordăm prioritate colaborării în domenii precum inteligența artificială, supercalculatoarele și semiconductorii, deoarece ambele țări cred cu tărie că tehnologia trebuie să fie incluzivă”, a afirmat premierul indian.

În baza acestui cadru, companiile indiene vor putea achiziționa active miniere în Brazilia și importa materii prime fără taxe, oferind Americii Latine o alternativă la dominația economică a Beijingului.

Brazilia, care controlează aproximativ 90 % din producția mondială de niobiu și deține unele dintre cele mai mari rezerve de pământuri rare, devine astfel un partener minier strategic pentru dezvoltarea tehnologică accelerată a Indiei.

La întâlnirea de astăzi, ambii lideri au ridicat obiectivul comercial bilateral la 30 de miliarde de dolari până în 2030, față de un obiectiv pentru 2025 care depășea 15 miliarde de dolari.

În plus, pentru a facilita acest boom comercial, s-a convenit prelungirea valabilității vizelor turistice și de afaceri de la 5 la 10 ani.