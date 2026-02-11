Reguli dure în India: Rețelele sociale trebuie să elimine rapid postările ilegale

Măsura reprezintă o schimbare majoră față de termenul anterior de 36 de ore și va intra în vigoare din 20 februarie.

Noile prevederi se aplică marilor platforme online și includ, pentru prima dată, și conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Guvernul nu a explicat public de ce a decis reducerea drastică a intervalului de timp pentru eliminarea materialelor, însă specialiștii spun că impactul ar putea fi semnificativ asupra modului în care funcționează rețelele sociale.

În ultimii ani, autoritățile indiene au folosit legislația existentă pentru a cere eliminarea unor postări considerate ilegale în baza legilor privind securitatea națională și ordinea publică. Rapoartele de transparență, citate de BBC, arată că, numai în 2024, peste 28.000 de linkuri și pagini web au fost blocate la solicitarea guvernului.

Etichetare obligatorie pentru conținutul AI

Modificările aduc și reguli noi pentru materialele create cu inteligență artificială. Legea definește pentru prima dată conținutul AI, inclusiv înregistrări audio sau video modificate astfel încât să pară reale, precum deepfake-urile.

Platformele vor fi obligate să eticheteze clar astfel de materiale și, acolo unde este posibil, să adauge marcaje permanente care să permită identificarea sursei. Odată aplicate, aceste etichete nu mai pot fi eliminate.

Detectare automată a conținutului ilegal

În plus, companiile vor trebui să folosească sisteme automate pentru a detecta și bloca materiale ilegale generate cu AI, inclusiv conținut înșelător, materiale realizate fără consimțământ, documente false, conținut legat de abuzuri asupra minorilor, informații despre explozibili sau cazuri de uzurpare de identitate.

Risc de cenzură automată, spun criticii

Organizațiile pentru drepturi digitale au reacționat critic la noul termen de trei ore, considerând că acesta ar putea duce la eliminări automate excesive. Internet Freedom Foundation a avertizat că intervalul extrem de scurt va transforma platformele în „cenzori care reacționează instantaneu”.

„Aceste termene imposibil de scurte elimină orice revizuire umană reală, forțând platformele spre eliminarea automată excesivă a conținutului”, a transmis organizația într-un comunicat.

Anushka Jain, cercetătoare la Digital Futures Lab, spune că obligația de a eticheta conținutul creat cu AI este un pas util pentru transparență, dar termenul limită ar putea avea efecte nedorite. „Companiile se confruntă deja cu dificultăți în respectarea termenului de 36 de ore, deoarece procesul implică supraveghere umană. Dacă devine complet automatizat, există un risc ridicat să ducă la cenzurarea conținutului”, a declarat ea pentru sursa citată.

Experți: reguli greu de aplicat în practică

Analistul tehnologic Prasanto K. Roy, din Delhi, a descris noul sistem drept „probabil cel mai extrem regim de eliminare a conținutului din orice democrație”. El consideră că respectarea regulilor va fi aproape imposibilă fără automatizare masivă și cu foarte puțină verificare umană.

„Intervalul foarte scurt lasă puțin spațiu platformelor să evalueze dacă o solicitare este justificată legal”, a spus Roy, adăugând că, deși ideea etichetării conținutului AI este bună, tehnologiile sigure și greu de falsificat sunt încă în curs de dezvoltare.

Autoritățile indiene nu au comentat deocamdată criticile. Meta a refuzat să răspundă, iar reprezentanții X și Google nu au oferit încă puncte de vedere.