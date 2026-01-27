Rețelele sociale așa cum le știai dispar. Feedul „Pentru tine” a schimbat complet internetul

Rutina digitală s-a schimbat fără anunț oficial și cu efecte acumulate în timp. Richard Rogers, directorul Digital Methods Initiative de la Universitatea din Amsterdam, descrie un proces prin care consumul de rețele sociale a crescut constant și s-a extins în toate categoriile demografice, până a depășit în multe țări alte forme de consum media, scrie El Economista.

În interpretarea sa, discuția nu se mai concentrează pe dacă rețelele sunt importante, ci pe cum funcționează, ce captează și ce prioritizează atunci când utilizatorul deschide aplicația.

„Ei bine, vreau să spun că nu există nicio îndoială că utilizarea rețelelor sociale a crescut în timp, nu-i așa? Și în toate categoriile demografice. Așa că acum mi-aș imagina că, în majoritatea țărilor, consumul de rețele sociale este deja mai mare decât orice alt tip de consum media”, a spus el.

De la peretele social la „Pentru tine”

Schimbarea, explică Rogers, poate fi înțeleasă printr-o etichetă care concentrează această nouă epocă: post-rețele sociale (post social media). Termenul descrie o etapă în care feedul algoritmic a devenit centrul experienței și a înlocuit logica de a vedea mai întâi ce postează prietenii sau conturile urmărite.

Acest model este dominat de sisteme de tip „Pentru tine” (For You), care recomandă conținut la scară largă, reorganizează ce este vizibil și rescriu ideea de cronologie personală ca poartă de acces către informație și divertisment.

În această arhitectură, ceea ce apare pe ecran provine din semnale mici, dar repetate. Rogers explică faptul că preferințele sunt deduse din ceea ce utilizatorul privește și din micro-comportamente precum oprirea derulării pe un conținut, trecerea cursorului peste el, o privire scurtă sau o pauză de câteva secunde.

Sunt urme fine de atenție pe care sistemul le interpretează ca intenție, chiar și atunci când utilizatorul crede că interacțiunea a fost întâmplătoare. Această captare detaliată transformă mișcarea degetului pe ecran într-un registru al gusturilor, curiozităților și toleranțelor.

Scopul acestei citiri permanente a semnalelor este menținerea consumului. Rogers susține că algoritmul este conceput să livreze atât conținut care place, cât și conținut care provoacă disconfort.

El indică acest mecanism drept un punct central al economiei atenției. Există materiale pe care oamenii le consumă deși nu le-ar recunoaște cu ușurință ca fiind de interes pentru ei, iar sistemul le înregistrează și le oferă din nou. Această combinație generează o ofertă diversă și eclectică, care multiplică căile prin care timpul petrecut este prelungit.

„Toate semnalele pe care algoritmul le colectează acum sunt concepute pentru a-ți oferi mai mult conținut care îți place sau poate conținut care nu te-ar face să te simți bine cu tine însuți pentru că îți place, dar totuși l-ai urmărit și l-ai urmări din nou. Iar această ofertă este, să spunem, foarte eclectică.”

Sistemul preia distribuția

Rogers plasează acest model pe platformele actuale de consum intens: TikTok, X, YouTube Shorts și Instagram Reels. Acolo, feedul „Pentru tine” funcționează ca o secvență aproape infinită de conținut scurt, pregătit pentru a fi consumat unul după altul, într-un ritm care favorizează continuitatea în locul pauzei.

În analiza sa, această formă de distribuție împinge o schimbare culturală mai amplă. Cercetătorul susține că internetul deschis, adică acea parte a webului public accesibilă și interoperabilă, bazată pe standarde deschise, care nu este controlată de o singură platformă și permite navigarea liberă între site-uri și servicii, pierde teren.

Traficul și activitatea se concentrează tot mai mult în interiorul platformelor care funcționează ca ecosisteme închise, cu reguli proprii și mecanisme interne de circulație. Rogers descrie acest proces ca un declin al webului așa cum era cunoscut, în paralel cu o cultură în care oamenii privesc mai mult decât interacționează activ.

Se schimbă și sensul întrebării legate de cine produce conținutul vizibil. Rogers recunoaște rolul creatorilor profesioniști, care au învățat să lucreze cu feedurile algoritmice și cu comunitățile de urmăritori pentru a-și menține publicul. În această perspectivă, profesionalizarea presupune stăpânirea formatelor, disciplină de publicare și capacitatea de a interpreta semnalele de performanță din interiorul platformei.