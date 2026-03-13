Interdicția nu a oprit totul: O cincime dintre copiii din Australia, încă pe rețelele sociale

Numărul adolescenților cu vârste între 13 și 15 ani din Australia, care folosesc aplicații populare precum TikTok și Snapchat, a scăzut în perioada decembrie 2025-februarie 2026, după introducerea restricțiilor la sfârșitul anului trecut. Cu toate acestea, un raport Qustodio, furnizat agenției Reuters, arată că 20% dintre tinerii sub 16 ani încă foloseau aceste aplicații.

„Dintre copiii ai căror părinți nu au blocat accesul, un număr semnificativ continuă să utilizeze platformele restricționate în lunile care au urmat interdicției”, se menționează în raportul Qustodio, potrivit sursei citate.

Datele raportului arată că numărul copiilor din Australia cu vârste între 13 și 15 ani care utilizează Snapchat a scăzut cu 13,8%, în timp ce numărul celor din aceeași categorie de vârstă care utilizează TikTok a scăzut cu 5,7%. În plus, numărul copiilor cu vârste de 13-15 ani care folosesc YouTube a scăzut cu un punct procentual, ajungând la 36,9%.

Acestea sunt primele date privind efectele asupra comportamentului online al tinerilor de când Australia a introdus interdicția în decembrie anul trecut.

Platforme precum Instagram, Facebook și Threads ale Meta, YouTube, TikTok și Snapchat trebuie să blocheze accesul copiilor cu vârsta sub 16 ani sau riscă o amendă de până la 49,5 milioane de dolari australieni.

În decembrie 2025, Australia a devenit prima țară din lume care a decis restricționarea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Alte țări din întreaga lume iau în considerare să introducă măsuri similare.