Ban-ul care n-a ținut. Două treimi dintre copiii australieni sunt în continuare pe social media

Studiul vizează tinerii cu vârste între 12 și 15 ani australieni. Trei din cinci dintre cei care aveau conturi pe platformele restricționate înainte de decembrie le accesează în continuare, conform Sky News.

Cercetarea arată că 53% dintre utilizatorii minori de pe TikTok și YouTube și 52% dintre cei de pe Instagram încă își pot accesa conturile. Studiul a fost realizat online între 12 și 31 martie și a fost comandat de Fundația Molly Rose și YouthInsight.

Platformele, acuzate că nu au acționat

Două treimi dintre utilizatorii minori care continuă să folosească YouTube declară că platforma nu a întreprins „nicio acțiune” pentru a le elimina conturile. Același lucru îl spun 61% dintre utilizatorii Snapchat și 60% dintre cei de pe Instagram și TikTok.

Jumătate dintre copiii care foloseau platformele înainte de interdicție spun că aceasta nu a adus nicio schimbare în privința siguranței lor online. Unul din șapte afirmă că se simte chiar mai puțin în siguranță după restricții.

Legislația australiană obligă firmele de tehnologie să împiedice utilizarea platformelor de către persoanele sub 16 ani. Nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni.

Părinții văd atât efecte pozitive, cât și negative

Un sondaj YouGov din martie arată că 61% dintre părinții copiilor sub 16 ani au observat între două și patru schimbări pozitive de comportament. Printre acestea: mai multe interacțiuni față în față, relații părinte-copil îmbunătățite și copii mai prezenți.

Totuși, doi din cinci părinți au semnalat și efecte negative. Acestea includ inegalitate digitală crescută și o migrare spre platforme mai puțin reglementate.

Marea Britanie, în fața aceleiași decizii

Guvernul britanic derulează o consultare publică privind oportunitatea unei interdicții similare. Rezultatele sunt așteptate în vară.

Directorul executiv al Fundației Molly Rose, Andy Burrows, consideră că noile date „ridică întrebări majore cu privire la eficacitatea” unei interdicții. El susține că firmele de tehnologie trebuie să fie supuse unor reglementări mai stricte, nu doar unor interdicții. Același punct de vedere este împărtășit de NSPCC, cea mai mare organizație caritabilă pentru copii din Marea Britanie.

Grecia a anunțat recent că va interzice accesul persoanelor sub 15 ani la rețelele sociale. Premierul grec a solicitat totodată Comisiei Europene o legislație similară la nivelul UE.