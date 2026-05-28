Australia dă în judecată gigantul american 3M pentru 1,4 miliarde de dolari din cauza „chimicalelor eterne” PFAS

Autoritățile australiene cer despăgubiri de peste 2 miliarde de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 1,43 miliarde de dolari americani, susținând că spuma anti-incendiu furnizată de 3M a contaminat solul, apa și ecosistemele din jurul bazelor militare australiene, scrie CNN.

Guvernul australian acuză 3M că a ascuns riscurile reale

Potrivit guvernului de la Canberra, spuma folosită timp de ani de zile la exercițiile anti-incendiu conținea PFAS – un grup de substanțe chimice rezistente la apă, grăsimi și temperaturi extreme, care nu se degradează natural în mediu. Autoritățile australiene susțin că 3M ar fi garantat că produsul este biodegradabil, sigur și netoxic, în timp ce compania ar fi avut propriile teste interne care indicau „efecte semnificative adverse asupra mediului”. „Să nu existe nicio îndoială: această acțiune juridică împotriva 3M este una extrem de importantă”, a declarat procurorul general australian Michelle Rowland.

Contaminarea afectează 28 de baze militare

Guvernul australian spune că spuma anti-incendiu a fost folosită la 28 de baze militare din întreaga țară. Ministerul Apărării a cheltuit deja aproximativ 1,3 miliarde de dolari australieni pentru investigarea și gestionarea contaminării, inclusiv despăgubiri de peste 400 de milioane de dolari australieni acordate comunităților afectate. În paralel, autoritățile au fost nevoite să trateze sau să elimine peste 200.000 de tone de sol contaminat și să curețe mai mult de 13 miliarde de litri de apă.

Ce sunt „chimicalele eterne” PFAS

PFAS reprezintă o familie de compuși chimici utilizați timp de decenii în produse rezistente la apă, pete, grăsimi sau temperaturi ridicate. Aceste substanțe se găsesc folosite în:

spume anti-incendiu;

tigăi antiaderente;

ambalaje alimentare;

textile impermeabile;

produse industriale.

Problema majoră este că PFAS se degradează extrem de greu și se acumulează în sol, apă și organismul uman. Mai multe studii au asociat expunerea la PFAS cu afecțiuni precum cancer testicular, probleme hepatice, scăderea greutății la naștere și tulburări hormonale. 3M a anunțat că va contesta acuzațiile în instanță. Compania susține că nu a produs PFAS în Australia și că a încetat vânzarea produselor respective în țară în urmă cu aproximativ două decenii. 3M afirmă și că Ministerul australian al Apărării a continuat să utilizeze spuma care conținea PFAS încă aproape 20 de ani după retragerea produselor de pe piață.

Un scandal global care costă deja miliarde

Cazul din Australia face parte dintr-un val global de procese legate de contaminarea cu PFAS. În 2023, 3M a acceptat un acord de aproximativ 10,3 miliarde de dolari în Statele Unite pentru a închide mii de procese privind poluarea sistemelor publice de apă. În ultimii ani, PFAS au devenit una dintre cele mai mari probleme de mediu și sănătate publică investigate la nivel internațional, iar mai multe state europene și nord-americane discută deja interzicerea completă a unor categorii de astfel de substanțe. Pentru Australia, procesul împotriva 3M este prezentat de autorități drept „cea mai importantă acțiune juridică” inițiată de guvern și Ministerul Apărării în ultimele decenii.