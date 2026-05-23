Alertă extremă după ce lider al lumii interlope din Sydney a fost împușcat mortal în Vietnam

Poliția australiană era în alertă maximă din cauza temerilor de violențe ca represalii după ce o presupusă figură a unei bande din Sydney a fost împușcată mortal în Vietnam, pe fondul escaladării unui conflict interlop legat de traficul de droguri din oraș, a relatat 9News sâmbătă.

Membru al Cartelului Coconut

Lorenzo Lemalu, în vârstă de 24 de ani, identificat de presa australiană ca membru al Cartelului Coconut, a fost împușcat mortal în fața unui restaurant din orașul Ho Chi Minh, joi seară, scrie Anadolu.

Autoritățile investighează dacă uciderea este legată de un conflict între bande în desfășurare în Sydney, care implică rețele criminale legate de familia criminală Alameddine.

Rivalitate între bande

Lemalu era considerat o figură importantă în cadrul Cartelului Coconut după ce s-a distanțat de o bandă asociată cu rețeaua Alameddine, o rivalitate despre care poliția spune că a alimentat un val de violență în Sydney în ultimii ani.

Poliția din Australia monitorizează acum posibile atacuri de răzbunare, în timp ce anchetatorii lucrează cu autoritățile vietnameze pentru a determina circumstanțele din jurul împușcăturii.