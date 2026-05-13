Australienii renunță la proiectul Trump Tower deoarece marca a devenit „toxică” în Australia

Proiectul privitor la construirea primului Trump Tower din Australia a fost abandonat la doar trei luni de la lansare. Dezvoltatorul a explicat că „marca a devenit toxică pentru australieni”. Totuși, clădirea care va fi cea mai înaltă din Australia va fi construită într-un alt proiect.
Petru Mazilu
13 mai 2026, 13:08
Proiectul privitor la primul Trump Tower (Turn Trump) din Australia a fost abandonat la doar trei luni după anunțul oficial, potrivit CNN. Într-o postare pe LinkedIn de marți, dezvoltatorul a numit reacția negativă la adresa proiectului „extrem de nedreaptă”, dar a spus că „marca din această țară a devenit toxică pentru australieni”. Ulterior, el a transmis un comunicat celor de la CNN.

„Să spunem doar că, odată cu războiul din Iran și cu tot restul, brandul Trump a devenit din ce în ce mai nepopular în Australia”, a declarat David Young, CEO al Altus Property Group.

Proiectul clădirii de 91 de etaje de pe Gold Coast va continua, însă fără numele Trump. La lansare, Trump International Hotel & Tower Gold Coast a fost prezentat drept cel mai înalt turn din Australia. Acesta urmă să includă un hotel de lux cu 285 de camere, un centru comercial de lux, restaurante și apartamente rezidențiale finisate conform specificațiilor reprezentanților lui Trump.

Proiectul a stârnit reacții negative după ce a fost anunțat de Altus și Trump Organization, care este deținută de președintele american Donald Trump, dar este condusă de fiii săi, Donald Jr. și Eric. O petiție care viza oprirea proiectului a strâns peste 140.000 de semnături.

