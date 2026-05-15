Australia impune cea mai dură carantină / Șase pasageri de pe nava cu focar de hantavirus vor fi carantinați trei săptămâni

Șase pasageri de pe nava de croazieră MV Hondius, lovită de un focar de hantavirus soldat cu trei morți, au ajuns vineri în Australia, unde vor petrece cel puțin trei săptămâni în carantină – una dintre cele mai stricte măsuri de acest fel din lume, potrivit Associated Press.

Avionul care îi transporta din Olanda a aterizat la baza militară RAAF Pearce, lângă Perth, capitala statului Australia de Vest.

Duși la centrul de carantină Bullsbrook

De acolo, cei cinci australieni și un cetățean neozeelandez au fost duși cu autobuzul la centrul de carantină Bullsbrook, o unitate construită în 2022 ca răspuns la pandemia de COVID-19 și rămasă în mare parte neutilizată de atunci.

Ministrul australian al Sănătății, Mark Butler, a justificat decizia de a impune o carantină mai lungă decât în alte țări prin dorința de a elimina orice risc de transmitere a virusului în comunitate. Pasagerii întorși în Statele Unite și în majoritatea țărilor europene petrec doar câteva zile în carantină înainte de a fi trimiși acasă.

Analize detaliate la Bullsbrook

Organizația Mondială a Sănătății a identificat o perioadă de incubație potențială de 42 de zile, iar Butler a precizat că nu s-a luat încă o decizie privind măsurile pentru restul acestui interval.

Toți șase au fost testați negativ pentru hantavirus înainte de a pleca din Olanda și au fost evaluați de un medic în timpul zborului.

Urmează să fie supuși unor analize medicale mai detaliate la Bullsbrook.

MV Hondius se afla într-o croazieră din Argentina spre Antarctica și mai multe insule izolate din Atlanticul de Sud când a fost identificat focarul.

Informații de context

Din cele 11 cazuri confirmate la bord, trei s-au soldat cu decese.

După evacuarea pasagerilor și a unei părți din echipaj, nava se întoarce acum în Olanda pentru curățare și dezinfecție.

În Statele Unite, cei doi pasageri aflați inițial la Atlanta au fost transferați joi la Centrul Național de Carantină din Omaha.

Unul dintre ei fusese plasat inițial în unitatea de bioizolare a Centrului Medical al Universității din Nebraska după un test pozitiv pe navă, dar a primit ulterior un rezultat negativ.