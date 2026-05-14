Prima pagină » Știri externe » Medicul american care a îngrijit pacienții de pe nava afectată de hantavirus a ieșit din izolare

Medicul american care a îngrijit pacienții de pe nava afectată de hantavirus a ieșit din izolare

Medicul american Stephen Kornfeld, care a ajutat pacienții de pe nava afectată de hantavirus, a fost scos din izolarea de înaltă securitate după rezultate neconcludente la teste.
Medicul american care a îngrijit pacienții de pe nava afectată de hantavirus a ieșit din izolare
Sursa foto: Arman Onal / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Nițu Maria
14 mai 2026, 12:03, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Medicul american Stephen Kornfeld, care a ajutat la îngrijirea pasagerilor bolnavi în timpul focarului de hantavirus de pe o navă de croazieră, a primit permisiunea de a părăsi unitatea de izolare de înaltă securitate din statul american Nebraska, după ce rezultatele testelor sale au fost reevaluate, scrie Euronews.

Stephen Kornfeld a fost singurul cetățean american transferat într-o unitate specială de bioizolare, după ce unul dintre testele efectuate la bordul navei a avut un rezultat neconcludent pentru hantavirus.

120 de pasageri, trimiși în carantină

Medicul s-a numărat printre cei peste 120 de pasageri și membri ai echipajului evacuați de pe vasul de croazieră și trimiși în mai multe țări pentru carantină și monitorizare medicală.

Totodată, el a fost unul dintre cei 16 americani transportați la Centrul Medical al Universității din Nebraska, după ce un tampon nazal prelevat pe navă a ridicat suspiciuni privind o posibilă infectare.

Kornfeld a fost internat în Unitatea de Bioizolare din Nebraska, o secție specială folosită pentru monitorizarea și tratarea pacienților cu boli transmisibile periculoase.

Miercuri, purtătoarea de cuvânt a centrului medical, Kayla Thomas, a anunțat că medicul nu va mai rămâne în secția de bioizolare și va fi mutat alături de ceilalți americani aflați sub observație în cadrul Unității Naționale de Carantină.

Într-un interviu acordat CNN, Stephen Kornfeld a declarat că se simte foarte bine.

„Mă simt minunat, 100%”, a spus acesta.

„Este puțin ciudat să fiu singur aici”, a declarat el. „Dar vin asistentele, vin doctorii. Sunt pe WhatsApp tot timpul. Este uimitor cât de repede trece timpul.”

Kornfeld a spus  că testele făcute în Olanda au avut rezultate diferite, unul negativ și unul pozitiv, iar după sosirea sa în Statele Unite a fost efectuat un nou test.

„Testul inițial pe care l-am primit a fost din străinătate și a fost neconcludent în ceea ce privește rezultatele sale”, a declarat David Fitter, reprezentant al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.

Potrivit celor mai recente date publicate de Organizația Mondială a Sănătății pe 13 mai, focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră a fost asociat cu 11 cazuri, dintre care opt confirmate. Totodată, au fost raportate trei decese în rândul pasagerilor sau al membrilor echipajului, iar un caz este în continuare analizat după un rezultat neconcludent.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Selgros România s-a luptat 10 ani ca o firmă autohtonă să nu-i mai folosească numele
G4Media
Cele două cuvinte spuse de Chivu la telefon, imediat cum s-a terminat finala Cupei Italiei
GSP.ro
Vin zile grele pentru vatmanii STB. De ce vrea Primăria Capitalei să-i transforme în șoferi de autobuz. „Pe unii dintre ei îi mai salvează pensia”
Gandul
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Donald Trump a lăsat instrucțiuni clare în cazul în care va fi asasinat. Ce trebuie să facă JD Vance, scrie New York Post
Libertatea
Care este cea mai sănătoasă brânză din supermarket, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic: „O să strâmbați din nas”
CSID
UE schimbă permisul de conducere pentru șoferii de mașini electrice, dar vor fi afectați și posesorii de rulote și remorci
Promotor