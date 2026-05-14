Medicul american care a îngrijit pacienții de pe nava afectată de hantavirus a ieșit din izolare

Medicul american Stephen Kornfeld, care a ajutat la îngrijirea pasagerilor bolnavi în timpul focarului de hantavirus de pe o navă de croazieră, a primit permisiunea de a părăsi unitatea de izolare de înaltă securitate din statul american Nebraska, după ce rezultatele testelor sale au fost reevaluate, scrie Euronews.

Stephen Kornfeld a fost singurul cetățean american transferat într-o unitate specială de bioizolare, după ce unul dintre testele efectuate la bordul navei a avut un rezultat neconcludent pentru hantavirus.

120 de pasageri, trimiși în carantină

Medicul s-a numărat printre cei peste 120 de pasageri și membri ai echipajului evacuați de pe vasul de croazieră și trimiși în mai multe țări pentru carantină și monitorizare medicală.

Totodată, el a fost unul dintre cei 16 americani transportați la Centrul Medical al Universității din Nebraska, după ce un tampon nazal prelevat pe navă a ridicat suspiciuni privind o posibilă infectare.

Kornfeld a fost internat în Unitatea de Bioizolare din Nebraska, o secție specială folosită pentru monitorizarea și tratarea pacienților cu boli transmisibile periculoase.

Miercuri, purtătoarea de cuvânt a centrului medical, Kayla Thomas, a anunțat că medicul nu va mai rămâne în secția de bioizolare și va fi mutat alături de ceilalți americani aflați sub observație în cadrul Unității Naționale de Carantină.

Într-un interviu acordat CNN, Stephen Kornfeld a declarat că se simte foarte bine.

„Mă simt minunat, 100%”, a spus acesta.

„Este puțin ciudat să fiu singur aici”, a declarat el. „Dar vin asistentele, vin doctorii. Sunt pe WhatsApp tot timpul. Este uimitor cât de repede trece timpul.”

Kornfeld a spus că testele făcute în Olanda au avut rezultate diferite, unul negativ și unul pozitiv, iar după sosirea sa în Statele Unite a fost efectuat un nou test.

„Testul inițial pe care l-am primit a fost din străinătate și a fost neconcludent în ceea ce privește rezultatele sale”, a declarat David Fitter, reprezentant al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.