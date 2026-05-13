Medicul care a ajutat echipajul navei să îngrijească pasagerii infectați cu hantavirus, izolat într-o unitate medicală din Nebraska

Doctor Stephen Kornfeld, din statul Oregon, precizează că s-a oferit voluntar să ajute la îngrijirea celorlalți pasageri care au început să se îmbolnăvească la bordul navei MV Hondius în luna aprilie. El s-a numărat printre cei peste 120 de pasageri și membri ai echipajului evacuați de pe navă și transportați cu avionul în diferite țări pentru a fi plasați în carantină, potrivit Associated Press.

În timp ce alți 15 americani sunt monitorizați la Unitatea Națională de Carantină de la Centrul Medical al Universității din Nebraska, Kornfeld a fost singurul dus într-o unitate separată după ce un tampon nazal pe care l-a prelevat pe navă a ieșit pozitiv la virus.

„Mă simt minunat, 100%”, a declarat Kornfeld într-o videoconferință din camera sa de spital, pentru emisiunea „Erin Burnett OutFront” de la CNN.

Medicul oncolog a precizat că, atunci când se afla pe navă, a existat o perioadă în care a prezentat simptome asemănătoare gripei, inclusiv transpirații nocturne, frisoane și oboseală. Totuși, în prezent, medicul nu mai are simptome.

11 cazuri cu hantavirus la nivel mondial

Miercuri, Organizația Mondială a Sănătății a precizat că au fost raportate un total de 11 cazuri de hantavirus la nivel mondial, în conexiune cu focarul de pe vasul de croazieră, dar și 3 morți înregistrate. Opt cazuri au fost confirmate prin teste de laborator.

Medicul a precizat că proba sa nazală prelevată de pe navă a fost testată de două ori în Olanda. Primul rezultat a fost negativ, iar cel de-al doilea a fost pozitiv. Acesta așteaptă acum rezultatele unui nou test pe care l-a făcut la întoarcerea în SUA.

„Testul inițial pe care l-am primit a fost făcut în străinătate și rezultatele sale nu au fost concludente. Așadar, suntem în prezent în proces de testare și sperăm să primim rezultatele în aproximativ o zi”, a declarat, miercuri, dr. David Fitter, de la Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.

Pe lângă pasagerii duși în Nebraska, alți doi americani sunt monitorizați la unitatea de boli transmisibile grave de la Spitalul Universitar Emory din Atlanta.