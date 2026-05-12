Spania și Organizația Mondială a Sănătății consideră „un succes” evacuarea navei afectate de hantavirus

Premierul spaniol Pedro Sánchez a apărat modul în care guvernul său a gestionat criza sanitară, după ce nava a fost obligată să acosteze în portul Granadilla din insula Tenerife. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute împreună cu directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citată de Euronews.

OMS: „Nu există indicii privind un focar major”

Șeful OMS a afirmat că, în prezent, nu există semne care să indice apariția unui focar major. „Nu există nimic care să indice că va exista o epidemie de amploare”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus. Totuși, oficialul a avertizat că perioada lungă de incubație a virusului poate duce la apariția unor noi cazuri în următoarele săptămâni. Potrivit OMS, până marți au fost identificate 11 cazuri, dintre care nouă confirmate oficial. Toate cele trei persoane decedate erau pasageri ai navei. OMS a precizat că nu au mai fost raportate decese după 2 mai, data la care organizația a fost notificată oficial despre focar.

„Ar fi fost inuman să nu fie evacuați”

Tedros Adhanom Ghebreyesus a mulțumit autorităților spaniole pentru coordonarea operațiunii și a spus că alte state ar trebui să urmeze exemplul Spaniei. Acesta a declarat că, deși înțelege îngrijorările locuitorilor din Insulele Canare, refuzul evacuării pasagerilor ar fi fost „inuman”. La rândul său, premierul Pedro Sánchez a spus că operațiunea reprezintă un motiv de mândrie pentru Spania și că intervenția a fost atât o obligație legală, cât și una morală.

Pacienții rămân sub supraveghere strictă

OMS recomandă monitorizarea strictă a persoanelor evacuate timp de 42 de zile începând cu 10 mai, fie la domiciliu, fie în centre speciale de carantină. Organizația a subliniat însă că fiecare stat poate adapta aceste recomandări în funcție de propriul context național. În același timp, autoritățile spaniole au confirmat că pacientul spaniol internat la Hospitalul Central de Apărare Gómez Ulla din Madrid a început să prezinte simptome compatibile cu hantavirusul. Pacientul rămâne izolat, iar camera în care este tratat a fost dezinfectată.

Nava urmează să fie dezinfectată

Nava MV Hondius a fost implicată într-o amplă operațiune internațională de evacuare după apariția focarului care a provocat panică în rândul pasagerilor și al autorităților sanitare. Hantavirusul este transmis de regulă prin contact cu rozătoare infectate sau cu excrementele acestora. În prezent nu există vaccin sau tratament specific pentru această boală, însă autoritățile sanitare insistă că riscul pentru populația generală rămâne redus.