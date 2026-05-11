Hantavirusul deschide calea pentru o a doua pandemie? Toate zvonurile și interpretările, explicate

De când a devenit cunoscut cazul croazierei cu infectați de hantavirus, în prima săptămână a lunii mai 2026, circulă numeroase falsuri și dezinformări despre acest focar al virusului Andes. Nava de croazieră MV Hondius, afectată de un focar de hantavirus cu mai multe cazuri pozitive, suspecte și decese, a plecat din Argentina la 1 aprilie 2026. La bord se aflau aproximativ 150 de persoane, între pasageri și membri ai echipajului, scrie 20minutos.

De când cazul a apărut în mass-media, în prima săptămână din mai 2026, au început să circule falsuri și informații înșelătoare despre acest focar al virusului Andes, tulpina care a provocat răspândirea, și despre amploarea acestuia. Acestea sunt cele pe care le-am adunat pe Maldita.es.

Pfizer nu a prezentat un vaccin împotriva hantavirusului

La data de 8 mai 2026, Pfizer nu a prezentat un vaccin eficient pentru prevenirea sau reducerea riscului de infecții cu hantavirus și nici nu a afirmat că vreunul dintre medicamentele sale ar fi arătat „rezultate promițătoare” împotriva acestuia.

Reprezentanții Pfizer Europa au declarat că că aceste afirmații „sunt incorecte” și trimit la un instrument online al companiei, unde poate fi consultat portofoliul de medicamente și vaccinuri aflate în dezvoltare.

În categoria „vaccinuri”, niciunul dintre cele zece programe aflate în curs nu este legat de acest virus și nici nu are ca scop imunizarea împotriva lui.

Nu, compania CureVac nu deține brevetul unui vaccin

Compania farmaceutică CureVac nu a achiziționat brevetul pentru un vaccin împotriva hantavirusului. Nu există niciun vaccin aprobat împotriva acestei boli nici în Europa, nici în Statele Unite.

Atât Organizația Mondială a Sănătății, cât și Ministerul Sănătății din Spania au publicat în mai 2026 rapoarte în care se precizează că „nu există tratamente specifice și nici vaccinuri împotriva infecțiilor cu hantavirus”.

În plus, compania CureVac nu mai există sub acest nume: a fost achiziționată de BioNTech în decembrie 2025.

Nu, Macron nu a anunțat închiderea școlilor

Președintele Franței, Emmanuel Macron, nu a anunțat închiderea școlilor „din cauza răspândirii hantavirusului”.

Postările de pe rețelele sociale care răspândesc această afirmație folosesc un videoclip vechi: imaginile provin dintr-un discurs susținut de Macron pe 12 martie 2020, în contextul pandemiei de COVID-19.

Nu, „The Simpsons” nu au prezis focarul de hantavirus

În episodul din serialul The Simpsons în care personajele se află pe o navă de croazieră nu se vorbește și nu se prezice hantavirusul.

Videoclipul distribuit face parte din episodul „A Totally Fun Thing That Bart Will Never Do Again” (sezonul 23), în care Bart, încercând să împiedice sfârșitul vacanței, difuzează pentru pasagerii navei o scenă dintr-un film.

În acea scenă apare generalul William Sullivan, care anunță o „pandemie mortală a virusului Pandora” ce „se răspândește rapid”, motiv pentru care este necesară o „carantină globală”.