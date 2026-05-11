Prima pagină » Știri externe » Un polițist spaniol a murit în timp ce evacua pasagerii de pe nava de croazieră cu hantavirus

Un polițist a murit, duminică, în urma unui atac de cord suferit în timpul operațiunii desfășurate cu ocazia sosirii navei de croazieră MV Hondius în portul Granadilla de Abona, din Tenerife.
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
11 mai 2026, 15:30, Știri externe
Bărbatul, polițist din cadrul Gărzii Civile spaniole, cu vârsta de 62 de ani, a căzut la pământ în timp ce participa la debarcarea controlată a pasagerilor de pe nava de croazieră MV Hondius, supusă unor protocoale de urgență, în urma focarului de hantavirus, potrivit Euronews. 

Polițistul participa la activitățile de securitate și coordonare, în momentul morții sale. Operațiunea de debarcare și evacuare a pasagerilor a fost una intensă, atât polițiști cât și pentru serviciile medicale.

Ministra spaniolă a Sănătății, Mónica García a transmis un mesaj de condoleanțe, într-o conferință de presă: „Aș dori să transmit condoleanțe familiei și întregii Gărzi Civile”, a declarat oficiala spaniolă.

Sosirea navei MV Hondius în Tenerife face parte din răspunsul internațional la focarul de hantavirus depistat la bordul navei de croazieră, care a impus evacuarea pasagerilor și repatrierea acestora în țările de origine, în conformitate cu protocoale sanitare stricte.

Deși Spania a exclus două cazuri suspecte, autoritățile internaționale rămân vigilente în fața noilor infecții confirmate în alte țări.

Reamintim că Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a îndemnat la prudență, subliniind că este vorba despre un focar localizat, care nu poate fi comparat cu pandemia de Covid-19.

 

